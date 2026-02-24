Украина переживает один из худших демографических кризисов в мире — CNN Сегодня 05:30

Украина превращается в нацию вдов и сирот из-за демографической катастрофы, вызванной войной и массовым оттоком населения. Рождаемость в стране резко падает, а миллионы людей, особенно женщины и дети, были вынуждены покинуть страну как беженцы.

Об этом пишет CNN.

Падение рождаемости

По оценкам ведущих демографов, с начала полномасштабного вторжения россии Украина потеряла около 10 миллионов человек: погибших на фронте, перемещенных или оказавшихся на оккупированных территориях. В то же время количество детей, рожденных среди украинцев, упало до менее одного на одну женщину — это значительно ниже среднеевропейского показателя в 1,4 и 1,6 в США.

Читайте также Как менялась демографическая ситуация в странах мира на протяжении 20 лет (инфографика)

Кроме того, война сильно влияет на репродуктивное здоровье. Стресс, боевые условия и нестабильная жизнь значительно усложняют планирование семьи.

В результате боевых действий и мобилизации большинство погибших на фронте были в браке и с детьми, что повлекло за собой рост количества сирот. Сейчас в Украине около 59 тысяч детей живут без биологических родителей, преимущественно в приемных семьях. Молодые вдовы создают онлайн-сообщества для поддержки друг друга и детей погибших, организуют мемориальные мероприятия и акции помощи.

Массовая миграция

Проблему усугубляет массовый выезд украинцев за границу: около 6 миллионов человек, преимущественно молодые женщины и дети, официально зарегистрировались как беженцы. Чем дольше идет война, тем меньше шансов, что они вернутся. Это не только демографическая, но и экономическая угроза, поскольку стране понадобятся квалифицированные кадры для восстановления инфраструктуры после войны.

Демографы призывают правительство и международные организации поддерживать репродуктивную медицину, программы социальной помощи для вдов и детей, а также меры, стимулирующие возвращение украинцев во избежание продолжительной демографической катастрофы.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что сейчас Украина переживает глубокий демографический кризис, характеризующийся стремительным старением населения. Ведь доля людей в возрасте 65 лет и старше увеличилась с 12% в 1991 году до 18% в 2021 году, а в 2024 году она достигла 22%. В то же время из-за демографических изменений численность трудоспособного населения в Украине упала на 40% по сравнению с довоенным 2021 годом. Из-за вызовов и угроз, вызванных длительной войной, демографы прогнозируют, что к 2041 году население страны может уменьшиться до 28,9 млн человек, а к 2051-му — до 25,2 млн.

По словам директора Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Эллы Либановой, по состоянию на сегодняшний день в Украине на подконтрольных территориях проживает около 28−30 миллионов человек.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.