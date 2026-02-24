0 800 307 555
Европейский Союз продлил санкции против россии еще на год

2
В понедельник, 23 февраля, Европейский Союз продлил еще на год, до 24 февраля 2027 года, действие санкций, введенных против россии из-за полномасштабной войны в Украине.
Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.
«Пока незаконные действия российской федерации продолжают нарушать основополагающие нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, закрепленный в статье 2(4) Устава Организации Объединенных Наций или международного гуманитарного права, целесообразно оставлять в силе все меры, введенные Европейским Союзом», — говорится в заявлении.
Отмечается, что решение вступит в силу в четвертую годовщину полномасштабного вторжения рф — 24 февраля 2026 года.
Кроме того, в ЕС напомнили о резолюции Генассамблеи ООН от 24 февраля 2025 года. Документ требует от рф «незамедлительно, полностью и безоговорочно» вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ и прекратить все военные действия, включая «нападения на гражданское население и гражданские объекты».
Напомним, 18 февраля президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций против россии, введенных в связи с ее агрессией против Украины.
По материалам:
suspilne.media
СанкцииЕС
