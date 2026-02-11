Европарламент призвал ввести новые санкции против рф из-за «холодомора» в Украине
россия атакует украинские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры в сильные морозы, чтобы сломить сопротивление и дух украинцев.
В Европарламенте в ходе дебатов, прошедших во вторник 10 февраля, заявили, что обязанность Европы — поддержать украинцев не только гуманитарной помощью, но и оружием для усиления способностей противовоздушной обороны этой страны, а также ввести новый, 20-й пакет санкций против россии.
Об этом пишет Deutsche Welle.
«Мир видит и прекрасно понимает, что ужасные разрушения энергетической инфраструктуры Украины — это не случайные или сопутствующие последствия военных действий, а систематические, умышленные удары, направленные на то, чтобы погрузить гражданское население во тьму и холод», — заявила во время выступления еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
россия использует зиму как оружие и стремится к созданию гуманитарной катастрофы в Украине.
Еврокомиссар по вопросам расширения подчеркнула, что жесткие преступления против украинцев будут иметь последствия, и пообещала, что Европа усилит давление на россию.
Немецкий евродепутат от группы социалистов Тобиас Кремер заявил, что группа евродепутатов, недавно посетивших Киев, воочию увидела, «что террор путина против населения Украины — реальный».
«Не имея возможности выиграть битву на поле боя, путин целится в гражданское население — женщин, детей, пожилых людей. При температуре в -27 украинцы сейчас без отопления, электричества и воды, однако я не встретил ни одного украинца, который бы был готов сдаться», — заметил Кремер.
Литовский евродепутат-либерал Петрас Ауштрявичюс поделился, что ракетные удары по украинским ТЭС и ТЭЦ в самые холодные зимние месяцы повлекли за собой гуманитарную катастрофу национального масштаба, от которой страдают сотни тысяч украинцев.
«Уничтожая энергетическую инфраструктуру Украины, россия совершает преступления, равноценные геноциду и преступлениям против человечности, которые должен рассматривать специальный трибунал», — сказал он.
Поделиться новостью
Также по теме
Европарламент призвал ввести новые санкции против рф из-за «холодомора» в Украине
Банки заблокировали более 80 тысяч клиентов из-за схем «дропов»
Энергетическая поддержка для предпринимателей: как ФЛП получить деньги на генераторы и горючее
С 10 февраля новые КЭП будут формироваться по обновленному алгоритму
Тенденции рынка труда в январе 2026 года (аналитика)
Европейская пенсия в Украине! Сколько пересчитают в 2026 году? Когда заработает накопительная система?