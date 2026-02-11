Сколько госслужащих сократили во время войны: статистика Сегодня 14:03

За четыре года работников органов центрального уровня стало меньше почти на 11 тысяч

В Украине идет сокращение численности государственных служащих в рамках реформы государственного управления. За четыре года работников органов центрального уровня стало меньше почти на 11 тысяч, а сотрудников местных госадминистраций — более 3 тысяч. В то же время в органах судебной власти несколько иная тенденция.

Об этом пишет «Слово и дело».

Сокращение в органах власти

Согласно данным Министерства финансов, в 2022 году фактическая численность работников госорганов центрального уровня составила 117 908 человек. К 2025 году в рамках реформы государственного управления, которая, по словам чиновников, направлена ​​на оптимизацию аппарата и экономию бюджетных средств, количество служащих этого звена сократилось на 10 710 человек — до 107 198.

Такой же процесс происходил и среди работников местных госадминистраций: в 2022 году их насчитывалось 26 684, к 2025 году фактическая численность сократилась на 3 383 — до 23 301 служащего.

Как за 4 года изменилось количество госслужащих в Украине, www.slovoidilo.ua

В органах судебной власти в 2022 году работало 31 249 госслужащих. В 2023-м их численность сократилась до 30 050 человек, в то же время в 2024-м выросла до 35 809. В прошлом году количество работников этого звена сократилось на 1575 человек — до 34 234, однако это все еще больше, чем четыре года назад.

Отдельно следует сказать о государственных служащих, которые служат в ВСУ и добровольческих формированиях. За четыре года количество таких работников выросло с 3637 до 4604 человек.

Еще 4355 государственных служащих в первый год российского вторжения уехали за границу. В 2023-м таких было 1 384, в 2024-м — 749, в прошлом году меньше — 482.

Общее сокращение

В марте прошлого года в то время премьер-министр Денис Шмігаль сообщал, что за три года полномасштабного вторжения россии количество государственных служащих в Украине сократили почти на 30%.

В 2024 году в Украине начала действовать новая система оплаты труда государственных служащих. Реформа предполагает, что 70% зарплаты теперь составит оклад, а премии — только 30%. Изменения коснулись как центральных, так и региональных органов власти. На инфографике — сколько в среднем получают чиновники в министерствах и Секретариате Кабмина

Также Finance.ua рассказывал , что по итогам 2025 года фактическая численность работников государственных органов сократилась на 5,1 тыс. человек, или примерно на 3% по сравнению с 2024 годом со 169,8 тыс. до 164,7 тыс. работников. В то же время, средняя заработная плата в аппаратах органов центральной власти в 2025 году выросла.

На фоне уменьшения численности персонала средняя заработная плата в аппаратах органов центральной власти в 2025 году выросла с 54,4 тыс. грн. в 2024 году до 59,7 тыс. грн.

