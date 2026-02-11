0 800 307 555
На границе с Молдовой появится новый пункт пропуска

10 февраля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел встречу с правительственной делегацией Республики Молдова во главе с премьер-министром Александром Мунтяном.
В рамках визита был подписан протокол о перемещении лиц и грузов через общую государственную границу.
Об этом сообщает Игорь Клименко.
Также в переговорах приняла участие министр внутренних дел Молдовы Даниэлла Мисаил-Никитин.
Документ предусматривает дополнение к межправительственному соглашению 1997 г. о пунктах пропуска. Стороны официально включили в список международных автомобильных еще один пункт пропуска, который будет работать круглосуточно для пассажирского и грузового сообщения.
Подписанный протокол создает правовую основу для открытия нового пункта и разрешает предусмотреть необходимое финансирование в Государственном бюджете Украины. Обустройство инфраструктуры уже идет, с украинской стороны проект реализует Агентство восстановления.
Запуск пункта пропуска обеспечит:
  • увеличение пропускной способности грузовых перевозок;
  • более эффективный экспорт и импорт через территорию Молдовы и Румынии;
  • усиление инициативы «Пути солидарности»;
  • уменьшение погрузки на другие пограничные переходы.
По словам Клименко, в условиях войны граница выполняет не только контрольную функцию, но и является элементом логистики, экономической устойчивости и поддержки граждан. Подписанные договоренности имеют стратегическое значение для обеих стран как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Напомним, украинские беженцы будут пользоваться временной защитой в Республике Молдова до 1 марта 2027 года.
Новый механизм продления статуса временной защиты с помощью электронной заявки позволит обновлять статистические данные о присутствии перемещенных лиц на территории Молдовы, способствуя эффективному управлению государственными ресурсами, поддержке безопасности и избежанию перегрузки системы предоставления убежища. В 2024 и 2025 годах документы, удостоверяющие личность бенефициаров, были автоматически продлены, а тем временем многие покинули Республику Молдова.
