0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Села в Украине опустошены: демограф рассказала, как преодолеть эту проблему

1
Села в Украине опустошены: демограф рассказала, как преодолеть эту проблему
Села в Украине опустошены: демограф рассказала, как преодолеть эту проблему
Проблема опустошения сел в Украине началась еще до начала войны в 2014 году.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова.
В Украине «проблема опустошения сел началась еще до войны 2014 года». Причем будет сохраняться такая тенденция, по ее мнению, пока не будет создана «система транспортно-сетевых связей».
«Как в европейских селах, где легко можно добраться до города на работу, учебу, в клуб или к врачу», — пояснила Либанова.
Она напомнила, что в украинских селах «если нет дорог и транспорта, молодежь не хочет оставаться».
В то же время «если все будет нормально функционировать» — «село будет жить».
«Здесь два варианта: либо развиваться, как европейские страны — в том числе с арендованным жильем, либо будем развиваться, как раньше, и как россия», —
подчеркнула ученый.

Либанова сообщила, что «состояние сел — это достаточно масштабная проблема, над которой нужно серьезно работать».
«И не факт, что после войны мы сразу ее преодолеем», — добавила специалист.
Демограф напомнила, что сегодня «структура экономики меняется». Кроме того, «сейчас работать можно онлайн из села».
«И если село — недалеко от трассы, и есть транспорт — не обязательно жить в городе», — отметила Либанова.
При этом она признала, что это, конечно, «не решает проблему всех сел».
В заключение директор Института демографии и социальных исследований рассказала, что на протяжении 24−25 февраля 2022 года «за границу выезжало по 100 тысяч человек».
«Это в большинстве своем были жители западной Украины — и городов, и сел. Из Киева за такое короткое время тогда добраться было физически почти невозможно», — пояснила она.
В целом, согласно данным Либановой, за границей находится больше всего горожан — киевлянок и харьковчанок.
«Они ехали не на работу, а спасаясь от этого ужаса», — подытожила она.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems