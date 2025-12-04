Села в Украине опустошены: демограф рассказала, как преодолеть эту проблему
Проблема опустошения сел в Украине началась еще до начала войны в 2014 году.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова.
В Украине «проблема опустошения сел началась еще до войны 2014 года». Причем будет сохраняться такая тенденция, по ее мнению, пока не будет создана «система транспортно-сетевых связей».
«Как в европейских селах, где легко можно добраться до города на работу, учебу, в клуб или к врачу», — пояснила Либанова.
Она напомнила, что в украинских селах «если нет дорог и транспорта, молодежь не хочет оставаться».
В то же время «если все будет нормально функционировать» — «село будет жить».
«Здесь два варианта: либо развиваться, как европейские страны — в том числе с арендованным жильем, либо будем развиваться, как раньше, и как россия», —
подчеркнула ученый.
Либанова сообщила, что «состояние сел — это достаточно масштабная проблема, над которой нужно серьезно работать».
«И не факт, что после войны мы сразу ее преодолеем», — добавила специалист.
Демограф напомнила, что сегодня «структура экономики меняется». Кроме того, «сейчас работать можно онлайн из села».
«И если село — недалеко от трассы, и есть транспорт — не обязательно жить в городе», — отметила Либанова.
При этом она признала, что это, конечно, «не решает проблему всех сел».
В заключение директор Института демографии и социальных исследований рассказала, что на протяжении 24−25 февраля 2022 года «за границу выезжало по 100 тысяч человек».
«Это в большинстве своем были жители западной Украины — и городов, и сел. Из Киева за такое короткое время тогда добраться было физически почти невозможно», — пояснила она.
В целом, согласно данным Либановой, за границей находится больше всего горожан — киевлянок и харьковчанок.
«Они ехали не на работу, а спасаясь от этого ужаса», — подытожила она.
