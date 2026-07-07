Европейская разведка предупредила о риске банковского кризиса в россии Сегодня 09:44 — Мир

Министерство экономики hоссии снизило прогноз роста валового внутреннего продукта

россии грозит «взрывной» банковский кризис, поскольку финансовые учреждения берут на себя значительную часть бремени военной экономики страны, говорится в отчете европейской государственной разведки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Уязвимость банковской системы россии

В двухстраничном документе, подготовленном в течение последних недель для информирования европейских чиновников о состоянии российских банков, освещается их уязвимость к дальнейшим западным ограничениям.

Хотя российские банки в основном выдержали санкции, введенные после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, в июньском отчете отмечается, что ухудшение качества кредитов и рост задолженности домохозяйств создают «взрывной» риск.

Новые санкции ЕС

Это происходит на фоне подготовки Евросоюзом 21-го пакета санкций против банков и сетей криптовалют рф, который хотят утвердить в июле.

В сообщении говорится, что сегодня россия все больше полагается на банки для поддержки компаний и заемщиков. В отчете отмечается, что это обременило банки рисками, поскольку экономика находится на грани коллапса.

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российские банки обязаны предоставлять льготные кредиты оборонным компаниям, покупателям жилья и другим субъектам. В то же время, государственные кредитные программы, реструктуризация кредитов и правительственная поддержка маскируют уязвимость банков.

ВВП

Министерство экономики рф снизило прогноз роста валового внутреннего продукта до 0,4% в 2026 году с предыдущих 1,3% и до 1,4% в 2027 году с 2,8%.

«Эта ситуация создает иллюзию динамической экономики, которая действительно скрывает взрывоопасную ситуацию, которую может спровоцировать экономический шок, например, амбициозный пакет санкций против банков…», — говорится в отчете.

Согласно оценкам отчета, 10% корпоративных кредитов — сомнительные, это резким рост по сравнению с 2024 годом, тогда как некоторые крупные банки сообщили, что в 2025 году доля неработающих кредитов в розничном секторе достигла 15%.

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Также в отчете отмечается, что в 2025 году более 500 000 россиян объявили о банкротстве, что почти на треть больше, чем в предыдущем году, тогда как государственные программы сподвигли более 13 миллионов россиян взять как минимум три кредита одновременно.

В то же время заместитель председателя Центрального банка россии Филипп Габуния в прошлом месяце заявил, что «уязвимые места в финансовом секторе не являются критическими».

Он добавил, что капитальный запас банков находится на самом высоком уровне за последние три года, а доля проблемных корпоративных кредитов, составляющая 4%, не изменилась за последние полтора года.

Економічна Правда По материалам:

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