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Европейская разведка предупредила о риске банковского кризиса в россии

Мир
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Министерство экономики hоссии снизило прогноз роста валового внутреннего продукта
Министерство экономики hоссии снизило прогноз роста валового внутреннего продукта
россии грозит «взрывной» банковский кризис, поскольку финансовые учреждения берут на себя значительную часть бремени военной экономики страны, говорится в отчете европейской государственной разведки.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Уязвимость банковской системы россии

В двухстраничном документе, подготовленном в течение последних недель для информирования европейских чиновников о состоянии российских банков, освещается их уязвимость к дальнейшим западным ограничениям.
Хотя российские банки в основном выдержали санкции, введенные после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, в июньском отчете отмечается, что ухудшение качества кредитов и рост задолженности домохозяйств создают «взрывной» риск.

Новые санкции ЕС

Это происходит на фоне подготовки Евросоюзом 21-го пакета санкций против банков и сетей криптовалют рф, который хотят утвердить в июле.
В сообщении говорится, что сегодня россия все больше полагается на банки для поддержки компаний и заемщиков. В отчете отмечается, что это обременило банки рисками, поскольку экономика находится на грани коллапса.
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российские банки обязаны предоставлять льготные кредиты оборонным компаниям, покупателям жилья и другим субъектам. В то же время, государственные кредитные программы, реструктуризация кредитов и правительственная поддержка маскируют уязвимость банков.

ВВП

Министерство экономики рф снизило прогноз роста валового внутреннего продукта до 0,4% в 2026 году с предыдущих 1,3% и до 1,4% в 2027 году с 2,8%.
«Эта ситуация создает иллюзию динамической экономики, которая действительно скрывает взрывоопасную ситуацию, которую может спровоцировать экономический шок, например, амбициозный пакет санкций против банков…», — говорится в отчете.
Согласно оценкам отчета, 10% корпоративных кредитов — сомнительные, это резким рост по сравнению с 2024 годом, тогда как некоторые крупные банки сообщили, что в 2025 году доля неработающих кредитов в розничном секторе достигла 15%.
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Также в отчете отмечается, что в 2025 году более 500 000 россиян объявили о банкротстве, что почти на треть больше, чем в предыдущем году, тогда как государственные программы сподвигли более 13 миллионов россиян взять как минимум три кредита одновременно.
В то же время заместитель председателя Центрального банка россии Филипп Габуния в прошлом месяце заявил, что «уязвимые места в финансовом секторе не являются критическими».
Он добавил, что капитальный запас банков находится на самом высоком уровне за последние три года, а доля проблемных корпоративных кредитов, составляющая 4%, не изменилась за последние полтора года.
По материалам:
Економічна Правда
россияСанкцииБанки мира
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