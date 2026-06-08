Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 12:04 — Валюта

Купюры доллара США

В течение 1−5 июня официальный курс гривны к доллару США демонстрировал умеренную, но последовательную восходящую динамику, свидетельствующую о плавном ослаблении национальной валюты без резких рывков или признаков панических колебаний.

Об этом говорится в прогнозе члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.

«Гривна под давлением, но без резких движений»

Динамика была равномерной: ежедневно НБУ фиксировал новое незначительное повышение официального курса, а наибольший дневной прирост пришелся на 3 июня, когда курс прибавил 0,0376 грн, а самым сдержанным было изменение 4 июня — всего 0,0095 грн.

Курс Национального банка был следующий:

1 июня — 44,2680 грн/$;

2 июня — 44,3023 грн/$;

3 июня — 44,3399 грн/$;

4 июня — 44,3494 грн/$;

5 июня — 44,3793 грн/$.

Наличный курс и межбанк

На наличном рынке в течение прошлой недели курс доллара демонстрировал постепенный, но достаточно сдержанный рост. В начале недели наличные котировки находились в диапазоне 43,90−44,45 грн/$, однако уже во вторник рынок сместился вверх до 43,95−44,46 грн/$, а в среду восходящая динамика продолжилась — 43,96−44,48 грн/$. В конце недели, в четверг и пятницу, курс фактически закрепился вблизи новых уровней и колебался в пределах 43,99−44,54 грн/$.

Первая летняя неделя на межбанковском валютном рынке прошла в режиме относительного равновесия: котировки стартовали в понедельник около 44,29 грн/$ и завершили день практически на том же уровне — 44,30 грн/$.

Во вторник рынок показал осторожное повышение: на старте торгов доллар стоил 44,31 грн/$, в течение дня котировки поднимались до 44,37 грн/$, однако в конце сессии вернулись до 44,32 грн/$, что свидетельствовало о наличии как спроса, так и встречного предложения, которое сдерживало движение вверх.

В среду ценовые колебания оставались узкими — в пределах 44,33−44,36 грн/$, а рынок двигался плавно, сохраняя управляемый характер.

Четверг подтвердил эту тенденцию: день начался на уровне 44,35 грн/$, в течение торгов курс колебался в диапазоне 44,32−44,42 грн/$, а завершился на 44,34 грн/$, то есть вблизи стартовых значений.

Пятница, 5 июня, также не принесла существенных изменений: торги открылись и закрылись на 44,36 грн/$, а дневной диапазон оставался умеренным — 44,33−44,39 грн/$. В общей сложности неделя прошла под знаком стабильности с легким давлением в сторону подорожания доллара, но без признаков резкой разбалансировки рынка или спекулятивного перегрева.

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По итогам первой летней недели объем чистых интервенций Национального банка составил $766,485 млн. Это почти на $30 млн меньше, чем неделей ранее, когда НБУ продал на рынке $796,02 млн, и в то же время почти на $32,8 млн больше, чем в период 18−22 мая, когда показатель составил $733,6 млн. стороны регулятора по сравнению с последней неделей мая, но в то же время о сохранении достаточно ощутимого спроса на валюту в начале июня.

Чего ждать дальше

Наиболее вероятный вариант курса на текущую неделю — продолжение плавного смещения курса в пределах узкого диапазона, отмечает банкирша.

Ключевой сдерживающий фактор — текущая монетарная позиция НБУ. Учетная ставка с 1 мая 2026 года сохраняется на уровне 15%, то есть регулятор не переходит к мягкой политике и сохраняет относительно жесткие условия, поддерживающие привлекательность гривневых инструментов и помогающие сдерживать инфляционные ожидания.

Второй важный фактор — внешняя и внутренняя валютная поддержка. Высокие объемы международного финансирования и далее будут поддерживать резервы, поэтому у регулятора есть достаточный ресурс, чтобы не допустить резких движений курса.

«В своем апрельском прогнозе регулятор ожидает роста резервов до 65 млрд долл. США на конец 2026 года и до 71 млрд долл. США на конец 2028 года. Это усиливает аргумент в пользу того, что резких движений на валютном рынке в ближайшее время не ожидается. НБУ в мае продал на валютном рынке 3 1 12,4%, а резервы за месяц сократились на 5,2% до 45,7266 млрд долл. США, — отмечает Золотько.

Это значит, что рынок постепенно самосбалансируется, а у НБУ есть инструменты, чтобы сглаживать колебания. Так что на текущую неделю курс, вероятно, сохранится у текущего уровня и имеет шансы двигаться в режиме незначительной коррекции.

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