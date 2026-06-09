Доллар уже по 46 грн. Что происходит с валютами и где лучше держать деньги? Советы банкира Сегодня 10:21 — Валюта

Доллар уже по 46 грн. Что происходит с валютами и где лучше держать деньги? Советы банкира

В ближайшие дни резких скачков на валютном рынке не ожидается, хотя определенные риски для гривны остаются.

Речь идет прежде всего о ситуации в сфере безопасности, событиях на Ближнем Востоке и инфляционных процессах. В то же время, Национальный банк продолжает контролировать ситуацию с помощью валютных интервенций.

Об этом сообщил банкир Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии для YouTube-канала Finance.ua

Главные риски

По словам Лесового, на валютный рынок могут влиять новые волны ракетно-дроновых атак и общая ситуация с безопасностью в стране.

В таких условиях часть граждан традиционно начинает активнее покупать валюту, пытаясь защитить свои сбережения. Особенно быстро на подобные новости реагирует наличный рынок, где курсы могут меняться буквально в течение дня.

Впрочем, эксперт отмечает: если безналичный сегмент остается стабильным, краткосрочные всплески спроса не формируют долгосрочный тренд.

Еще одним важным фактором остаются события на Ближнем Востоке. Обострение в регионе может влиять на мировые цены на нефть и горючее, что в свою очередь сказывается и на украинской экономике.

Удорожание топлива способно усиливать инфляционные ожидания и создавать дополнительный спрос на валюту. Однако эти риски не выглядят критическими для курсовой стабильности.

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Отдельное внимание банкир обращает на инфляцию. По прогнозу НБУ, в 2026 году она может составить около 9,4%.

Это означает, что вопрос сохранения покупательной способности гривны остается актуальным. В то же время, сам по себе инфляционный фактор в ближайшее время не должен стать причиной резких валютных колебаний.

Стоит ли покупать доллары сейчас

По мнению эксперта, оснований для панической скупки валюты пока нет.

Первая неделя середины июня должна пройти без резких изменений, а колебания курса будут оставаться умеренными. Поэтому решение о покупке валюты следует принимать исходя из личных финансовых целей, а не под влиянием эмоций или громких заголовков.

Эксперт считает, что покупка валюты может быть частью стратегии диверсификации сбережений, однако переводить все накопления в доллары или евро только из-за ухудшения новостного фона не стоит.

Какой курс прогнозируют банкиры

По прогнозу Лесового, в начале июня доллар на межбанковском рынке будет находиться в пределах 44,2−44,7 грн, а евро — 51−52,5 грн.

На наличном рынке доллар может торговаться в диапазоне 44,1−44,6 грн, тогда как курс евро также ожидается в пределах 51−52,5 грн.

Ежедневные колебания будут по-прежнему незначительны. На межбанке курс может меняться на 5−15 копеек, в банках — на 10−20 копеек, а в обменниках иногда до 30 копеек.

О том, будут ли выгодны гривневые депозиты и ОВГЗ, а также более подробный прогноз курса доллара и евро смотрите в видео по ссылке:

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