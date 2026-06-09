Как население в мае покупало валюту Сегодня 08:16 — Валюта

Как население в мае покупало валюту

Объемы покупки населением Украины валюты в мае-2026 превысили объемы ее продаж на $0,29 млрд в долларовом эквиваленте по сравнению с $0,37 млрд в апреле этого года и $0,28 млрд в мае прошлого года.

По данным Нацбанка , по сравнению с апрелем покупка наличной валюты уменьшилась на $15,9 млн — до $1 млрд 777,9 млн, тогда как продажи выросли на $64,0 млн — до $1 млрд 489,7 млн.

В мае население купило наличных долларов на $1 млрд 183,0 млн, что на $41,8 млн меньше, чем в апреле, тогда как продажи выросли на $71,5 млн — до $1 млрд 120,7 млн.

Покупка населением наличного евро в мае в долларовом эквиваленте увеличилась на $29,4 млн — до $536,8 млн, в то же время продажи уменьшились на $2,2 млн — до $311,8 млн.

В сегменте операций клиентов банков с безналичной валютой в мае по сравнению с апрелем наблюдалось увеличение как покупки, так и продажи: покупка выросла на $120,0 млн — до $9 млрд 840,9 млн, продажи — на $470,3 млн, до $7 млрд 609,2 млн.

Межбанковские операции в мае сократились по сравнению с апрелем почти на $176,0 млн — до $7 млрд 109,4 млн.

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В годовом исчислении покупка безналичной валюты клиентами банков выросла на $1 млрд 287,6 млн, продажа — на $1 млрд 14,6 млн, а объем межбанковских операций — на $1 млрд 76,0 млн.

Официальный курс гривны к доллару в мае ослаб по сравнению с апрелем на 18 коп. — до 44,27 грн/$1. В течение месяца он пять раз обновлял исторический минимум, последний раз — 28 мая на уровне почти 44,30 грн/$1. В то же время, официальный курс гривны к евро за месяц укрепился на 14 коп. — до 51,44 грн/EUR1.

Чистые валютные интервенции Нацбанка в мае сократились по сравнению с апрелем на $400,7 млн ​​- до $3 млрд 185,4 млн, но превысили показатель мая 2025 года, когда они составили $2 млрд 923,3 млн.

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