США запустили в космос новый тип спутников, способных работать на очень низких орбитах

Американская компания Rocket Lab запустила в космос четыре спутника нового типа под названием DiskSat.

Об этом пишет Space. com.

Ракета Electron стартовала с космодрома на острове Валлопс в штате Вирджиния и вывела на орбиту четыре спутника DiskSat, предназначенных для Космических сил США.

LIFTOFF for Electron! "Don’t Be Such A Square" is on its way to space for the @USSpaceForce and @USSF_SSC. pic.twitter.com/liHQUGWsYi — Rocket Lab (@RocketLab) December 18, 2025

Запуск прошел в рамках программы космических испытаний STP-S30. DiskSat — это экспериментальный тип спутников, разработанный компанией Aerospace Corporation при финансовой поддержке NASA.

Спутники имеют необычную форму диска — около 102 сантиметров в диаметре и всего 2,5 сантиметра толщиной. Разработчики считают, что такая конструкция может улучшить работу малых спутников, обычно имеющих квадратную форму.

В NASA отмечают, что DiskSat способны работать на очень низких орбитах ниже 300 километров, что важно для миссий наблюдения за Землей. Во время этого запуска спутники вывели на высоту около 550 километров примерно через 55 минут после старта.

Это один из первых запусков, в рамках которого новый тип спутников будут тестировать для будущих военных и исследовательских миссий США.

