0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США запустили в космос новый тип спутников, способных работать на очень низких орбитах

Технологии&Авто
10
США запустили в космос новый тип спутников, способных работать на очень низких орбитах
США запустили в космос новый тип спутников, способных работать на очень низких орбитах
Американская компания Rocket Lab запустила в космос четыре спутника нового типа под названием DiskSat.
Об этом пишет Space. com.
Ракета Electron стартовала с космодрома на острове Валлопс в штате Вирджиния и вывела на орбиту четыре спутника DiskSat, предназначенных для Космических сил США.
Запуск прошел в рамках программы космических испытаний STP-S30. DiskSat — это экспериментальный тип спутников, разработанный компанией Aerospace Corporation при финансовой поддержке NASA.
Спутники имеют необычную форму диска — около 102 сантиметров в диаметре и всего 2,5 сантиметра толщиной. Разработчики считают, что такая конструкция может улучшить работу малых спутников, обычно имеющих квадратную форму.
В NASA отмечают, что DiskSat способны работать на очень низких орбитах ниже 300 километров, что важно для миссий наблюдения за Землей. Во время этого запуска спутники вывели на высоту около 550 километров примерно через 55 минут после старта.
Это один из первых запусков, в рамках которого новый тип спутников будут тестировать для будущих военных и исследовательских миссий США.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems