Gemini теперь может активно анализировать Gmail, фотографии и запросы пользователей
Компания Google заявила, что ее ИИ-чатбот Gemini теперь может активно использовать данные пользователей в Gmail, поиске, фотографиях и YouTube, что сделает его более персонализированным.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новая функция, которая называется Personal Intelligence, предназначена для того, чтобы «сделать Gemini уникально полезным», написал в своем блоге вице-президент Джош Вудворд, курирующий приложение Gemini, Google Labs и AI Studio.
Чтобы избежать каких-либо проблем с конфиденциальностью, Google сделал Personal Intelligence опциональной функцией, то есть пользователи должны самостоятельно решить, включать ли ее, и могут выбрать, какие приложения подключать к Gemini. Например, можно настроить ее так, чтобы она игнорировала историю поиска, но учитывала вашу электронную почту, фотографии и историю просмотров YouTube.
Такой объем личных данных предоставляет Google значительное преимущество перед другими компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, поскольку мало какие чаты имеют столько информации о своих пользователях. OpenAI попыталась персонализировать ChatGPT, к примеру, добавив ему возможность хранить определенную информацию из чатов.
Gemini по запросу уже мог получать информацию из разных сервисов Google, но отличие Personal Intelligence в том, что ассистент может автоматически подключаться к выбранным пользователем приложениям, если это может дать лучший ответ.
Персонализация не будет использоваться для всех ответов Gemini, и пользователи могут повторно генерировать ответ без нее, если они предпочитают, заявили в Google. Для чувствительных тем предусмотрены меры предосторожности, добавили в компании.
Но Вудворд отметил, что Personal Intelligence может допустить ошибки и недоразумения, особенно в отношении личных тем.
Google позволит пользователям предоставлять отзывы с помощью кнопки «не нравится», а также исправлять Gemini непосредственно в чате.
Бета-версия Personal Intelligence будет доступна с 14 января для подписчиков Google AI Pro и AI Ultra в США, а на следующей неделе она должна стать доступной всем пользователям. Компания работает над расширением функции других стран и бесплатный тариф Gemini.
Поделиться новостью
Также по теме
Gemini теперь может активно анализировать Gmail, фотографии и запросы пользователей
Автомобилем 2026 года в Европе стала модель от Mercedes-Benz
Топ-5 семейных седанов в 2026 году
Система помощи водителю Tesla FSD будет доступна только по подписке
Эксперты назвали надежные авто, которые будут служить более 30 лет (разные сегменты)
США разрешили экспорт ИИ-чипов NVIDIA и AMD в Китай