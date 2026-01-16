0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Gemini теперь может активно анализировать Gmail, фотографии и запросы пользователей

Технологии&Авто
16
Gemini теперь может активно анализировать Gmail, фотографии и запросы пользователей
Gemini теперь может активно анализировать Gmail, фотографии и запросы пользователей
Компания Google заявила, что ее ИИ-чатбот Gemini теперь может активно использовать данные пользователей в Gmail, поиске, фотографиях и YouTube, что сделает его более персонализированным.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новая функция, которая называется Personal Intelligence, предназначена для того, чтобы «сделать Gemini уникально полезным», написал в своем блоге вице-президент Джош Вудворд, курирующий приложение Gemini, Google Labs и AI Studio.
Читайте также
Чтобы избежать каких-либо проблем с конфиденциальностью, Google сделал Personal Intelligence опциональной функцией, то есть пользователи должны самостоятельно решить, включать ли ее, и могут выбрать, какие приложения подключать к Gemini. Например, можно настроить ее так, чтобы она игнорировала историю поиска, но учитывала вашу электронную почту, фотографии и историю просмотров YouTube.
Такой объем личных данных предоставляет Google значительное преимущество перед другими компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, поскольку мало какие чаты имеют столько информации о своих пользователях. OpenAI попыталась персонализировать ChatGPT, к примеру, добавив ему возможность хранить определенную информацию из чатов.
Gemini по запросу уже мог получать информацию из разных сервисов Google, но отличие Personal Intelligence в том, что ассистент может автоматически подключаться к выбранным пользователем приложениям, если это может дать лучший ответ.
Читайте также
Персонализация не будет использоваться для всех ответов Gemini, и пользователи могут повторно генерировать ответ без нее, если они предпочитают, заявили в Google. Для чувствительных тем предусмотрены меры предосторожности, добавили в компании.
Но Вудворд отметил, что Personal Intelligence может допустить ошибки и недоразумения, особенно в отношении личных тем.
Google позволит пользователям предоставлять отзывы с помощью кнопки «не нравится», а также исправлять Gemini непосредственно в чате.
Бета-версия Personal Intelligence будет доступна с 14 января для подписчиков Google AI Pro и AI Ultra в США, а на следующей неделе она должна стать доступной всем пользователям. Компания работает над расширением функции других стран и бесплатный тариф Gemini.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems