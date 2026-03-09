0 800 307 555
Google Play стал предупреждать, какие приложения быстро разряжают батарею

Технологии&Авто
15
На страницах приложений отображаются специальные сообщения
С 1 марта 2026 года Google начала внедрять новую систему предупреждений в Play Маркете, которая информирует пользователей о возможном чрезмерном потреблении энергии отдельными Android-приложениями.
Об этом сообщает 9to5google.
На страницах таких приложений появляется сообщение: «Это приложение может использовать больше батареи, чем ожидается, из-за высокой активности в фоновом режиме».
Компания объяснила, что новшество стало частью технических мер, направленных на уменьшение случаев чрезмерного использования так называемого wake lock — механизма, позволяющего приложению держать процессор включенным, даже если экран устройства не активный.
Google отмечает, что приложения, систематически превышающие порог чрезмерной частичной блокировки пробуждения в ключевых показателях Android, могут получить видимые предупреждения на своих страницах в Play Маркете. Кроме того, такие приложения могут быть исключены из рекомендаций.

Для некоторых приложений предусмотрены исключения

В то же время, компания предусмотрела исключения для программ, которые имеют очевидную пользу для пользователей, даже если они превышают установленный порог. К таким случаям относятся воспроизведение музыки, доступ к геолокации или передаче данных, инициированные самим пользователем. Для разработчиков подготовлена ​​документация с разъяснением условий этих исключений.
Google отмечает, что борьба с чрезмерной разрядкой батареи — один из приоритетов, и новая система должна помочь разработчикам создавать более энергоэффективные приложения.
Внедрение предупреждений и технических ограничений будет происходить постепенно в течение нескольких недель, включая те программы, которые больше всего влияют на автономность устройств.
