Польща зробила заяву щодо фінансування роботи терміналів Starlink в Україні

Від початку вторгнення польська сторона передала Україні понад 29 тисяч терміналів

Польща і надалі фінансуватиме роботу терміналів Starlink в Україні. Від початку вторгнення польська сторона передала Україні понад 29 тисяч терміналів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

За даними відомства, з початку повномасштабної війни Польща передала Україні понад 29 000 терміналів Starlink та продовжує забезпечувати фінансування їхньої роботи.

«У час повномасштабної війни термінали Starlink дають змогу лікарням, школам, об’єктам критичної інфраструктури та прифронтовим регіонам залишатися на звʼязку навіть під час найважчих блекаутів», — сказано в повідомленні.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що Польща залишається одним із ключових партнерів України у сфері цифрової стійкості.

Нагадаємо, раніше Finance.ua повідомляв , що Україна має альтернативу системі супутникового інтернету Starlink на випадок, якщо систему буде відключено для українських військових.

Крім того, Україна спільно з компанією Starlink працює над впровадженням системи, яка дозволить використовувати на території країни виключно авторизовані термінали супутникового зв’язку. Кабмін ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink.

Фізичні особи можуть верифікувати Starlink у ЦНАПах, відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Процедура верифікації стосується виключно фізичних та юридичних користувачів. Для Сил оборони вже діє окремий захищений алгоритм.

У 2025 році Міністерство цифровізації Польщі зазначало, що країна витратила майже 323 мільйони злотих на придбання та обслуговування Starlink для України. «Ці кошти були виділені на придбання 24 560 терміналів… і на щомісячну абонентську плату за послуги», — уточнили в міністерстві.

