Маск трансформирует X в финансовое приложение — Finance.ua

Маск трансформирует X в финансовое приложение 23.06.2025, 00:30 — Технологии&Авто

Маск трансформирует X в финансовое приложение

Владелец соцсети Х Илон Маск планирует сделать его «приложением для всего» — уже самым близким пользователи X смогут инвестировать и торговать на платформе.

Об этом сообщила генеральный директор X Corp Линда Яккарино на международном фестивале рекламы «Каннские львы», пишет Financial Times.

«Вы сможете зайти на X и совершать все свои финансовые операции на платформе», — сказала она.

Яккарино добавила, что компания также изучает возможность внедрить кредитную или дебетовую карты X, которые могут появиться уже в этом году.

FT отмечает, что Маск стремится создать платформу по образцу китайского WeChat — универсального сервиса для обмена сообщениями, платежей и покупок.

«На платформе, которой сегодня не существует, появится целая коммерческая и финансовая экосистема», — сказала Яккарино.

X Corp уже заявила, что представит X Money, цифровой кошелек и сервис peer-to-peer платежей, а Visa станет ее первым партнером.

Читайте также Акции Tesla рекордно упали после ссоры Маска и Трампа

Гендиректор Х отметила, что X Money сначала запустят в США, затем сервис развернут в других странах. По ее словам, сервис позволит пользователям покупать товары, хранить ценные вещи или давать чаевые создателям на платформе.

Однако, как пишет FT, инициатива Маска в сфере финансовых услуг столкнется с отягощающими регуляторными вызовами, такими как соблюдение требований по лицензированию и отмыванию денег.

X пытается восстановить «финансовое здоровье» после того, как рекламодатели, обеспечивающие большую часть ее доходов, массово покинули платформу, когда ее купил Илон Маск. Многие выражали обеспокоенность по поводу его подхода к модерации, что означало, что их реклама могла размещаться рядом с нежелательным контентом, а также по провокационному использованию платформы самим миллиардером-предпринимателем.

Читайте также Маск сворачивает политические расходы

Некоторые рекламодатели в Каннах сообщили, что они до сих пор осторожно относятся к размещению рекламы в X и сомневаются, что компания в ближайшее время достигнет своих целевых показателей, указывая на токсичность контента на платформе.

Исследовательская фирма Emarketer прогнозирует, что доход X вырастет до 2,3 миллиарда долл. в этом году против 1,9 миллиарда долл. год тому назад. Однако в 2022 году, когда Маск возглавил компанию, доходы составили 4,1 миллиарда долларов.

🔎 InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит именно вам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.