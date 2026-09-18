Claude получит доступ к банковским картам и транзакциям
Anthropic тестирует для Claude новую функцию Money, которая позволит подключить банковский счет и запрашивать ИИ о собственных расходах, финансовых планах и других вопросах, связанных с деньгами. Пока функция еще официально не запущена.
Об этом сообщает Bleeping Computer.
Новый раздел был замечен в приложении Claude для iOS. Он появляется в меню рядом с Chats, Code, Artifacts и другими сервисами Claude. На стартовом экране Anthropic предлагает пользователю подключить банковский счет и понять свои деньги вместе с Claude.
Впрочем, подробностей пока мало. Не известно, через какой сервис Anthropic планирует подключать счета, какие банки будет поддерживать Claude Money и в каких странах функция станет доступной. У большинства пользователей ее пока нет.
Ранее OpenAI запустила схожую функцию для пользователей ChatGPT Pro в США. Они могут подключать банковские счета через Plaid и попросить ChatGPT анализировать расходы, планировать бюджет и следить за инвестициями.
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