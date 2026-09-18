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Европейская сеть супермаркетов Lidl выпустила на общие дороги автономный электрогрузовик

Технологии&Авто
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Грузовик работает по технологии уровня автономности SAE Level 4
Грузовик работает по технологии уровня автономности SAE Level 4
Немецкая сеть супермаркетов Lidl совместно со шведской технологической компанией Einride впервые в истории развернула на общественных дорогах Германии полностью беспилотный электрический грузовик без кабины.
Как сообщили в компании, это первый случай, когда европейский ритейлер продуктов питания использует грузовик без кабины с возможностями автономного вождения в реальных условиях ежедневной логистики.

Технические особенности

Грузовик работает по технологии уровня автономности SAE Level 4. Это означает, что система полностью берет на себя управление на четко определенном маршруте без необходимости вмешательства или постоянного мониторинга со стороны человека. При возникновении непредвиденной ситуации транспортное средство способно самостоятельно остановиться в безопасной зоне. Федеральное ведомство моторного транспорта Германии (KBA) уже выдало официальное разрешение на эти испытания.
У машины нет классической кабины — ее движение контролируется комплексом сенсоров, камер и программного обеспечения. Она способна перевозить до 15 европаллет.
В течение четырехмесячного тестового периода электрогрузовик будет совершать до трех рельсовых поездок в день между административно-распределительным центром в Эдермюнде и ближайшим магазином, перевозив в общей сложности более 3000 паллет с сухими товарами.

Зачем это ритейлеру

Главной причиной запуска проекта является острый дефицит квалифицированных водителей и необходимость оптимизировать сложные логистические цепи. Благодаря разветвленной сети (только в Германии Lidl имеет 39 распределительных центров и более 3250 магазинов), компания ищет способы обеспечить стабильную доставку товара независимо от кадровых кризисов. Если текущий четырехмесячный тест успешно завершится, компания планирует масштабировать маршруты с несколькими остановками.
В то же время, эксперты отмечают, что Германия и другие страны ЕС пытаются согласовать единые стандарты регулирования для беспилотного транспорта, чтобы позволить таким грузовикам пересекать государственные границы без дополнительных разрешений. По прогнозам аналитиков, к 2035 году рынок автономных грузовых перевозок только в Европе может достигнуть 80−120 млрд евро, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны китайских производителей.
По материалам:
dev.ua
Авто
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