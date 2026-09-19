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EcoFlow сделала новое поколение зарядных станций RIVER почти на 60% компактнее

Технологии&Авто
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Новое поколение портативных зарядных станций EcoFlow RIVER
Новое поколение портативных зарядных станций EcoFlow RIVER
EcoFlow представила новое поколение портативных зарядных станций RIVER, которые стали заметно меньше и легче предшественников. Более крупная модель, RIVER 520 Gen4, весит около 4,6 кг, но, по данным компании, может несколько часов питать даже холодильник при отключении света.
Об этом сообщает The Verge.
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Меньшая RIVER 260 Gen4 весит примерно 3 кг. По утверждению EcoFlow, она почти на треть компактнее RIVER 3.
Ее рассчитывают прежде всего на зарядку ноутбуков, телефонов, камер и другой техники во время поездок или работы вне дома.
RIVER 520 Gen4 весит около 4,6 кг и, по данным производителя, занимает примерно на 59% меньше места, чем RIVER 2 Max, хотя имеет батарею такой же емкости.
Такой станции должно хватить примерно на четыре часа работы обычного американского холодильника при отключении электроэнергии.
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Обе станции можно заряжать через USB-C, включая совместимую солнечную панель. Также они могут работать в качестве резервного питания для компьютера. Если свет исчезнет, ​​станция автоматически подхватит питание почти без паузы.
В устройствах используют LFP-аккумуляторы — они рассчитаны на длительный срок службы и считаются стабильнее некоторых других типов литиевых батарей.
RIVER 260 Gen4 должен появиться в Европе в четвертом квартале 2026 года, а RIVER 520 Gen4 — в начале 2027-го. Цены EcoFlow пока не объявили. Об отдельных сроках старта продаж в Украине компания также не сообщала.
По материалам:
dev.ua
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