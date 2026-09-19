EcoFlow сделала новое поколение зарядных станций RIVER почти на 60% компактнее

EcoFlow представила новое поколение портативных зарядных станций RIVER, которые стали заметно меньше и легче предшественников. Более крупная модель, RIVER 520 Gen4, весит около 4,6 кг, но, по данным компании, может несколько часов питать даже холодильник при отключении света.
Обе станции можно заряжать через USB-C, включая совместимую солнечную панель. Также они могут работать в качестве резервного питания для компьютера. Если свет исчезнет, станция автоматически подхватит питание почти без паузы.
В устройствах используют LFP-аккумуляторы — они рассчитаны на длительный срок службы и считаются стабильнее некоторых других типов литиевых батарей.
RIVER 260 Gen4 должен появиться в Европе в четвертом квартале 2026 года, а RIVER 520 Gen4 — в начале 2027-го. Цены EcoFlow пока не объявили. Об отдельных сроках старта продаж в Украине компания также не сообщала.