EcoFlow сделала новое поколение зарядных станций RIVER почти на 60% компактнее 19.09.2026, 01:11 — Технологии&Авто Новое поколение портативных зарядных станций EcoFlow RIVER

EcoFlow представила новое поколение портативных зарядных станций RIVER, которые стали заметно меньше и легче предшественников. Более крупная модель, RIVER 520 Gen4, весит около 4,6 кг, но, по данным компании, может несколько часов питать даже холодильник при отключении света.

Об этом сообщает The Verge.

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Меньшая RIVER 260 Gen4 весит примерно 3 кг. По утверждению EcoFlow, она почти на треть компактнее RIVER 3.

Ее рассчитывают прежде всего на зарядку ноутбуков, телефонов, камер и другой техники во время поездок или работы вне дома.

RIVER 520 Gen4 весит около 4,6 кг и, по данным производителя, занимает примерно на 59% меньше места, чем RIVER 2 Max, хотя имеет батарею такой же емкости.

Такой станции должно хватить примерно на четыре часа работы обычного американского холодильника при отключении электроэнергии.

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Обе станции можно заряжать через USB-C, включая совместимую солнечную панель. Также они могут работать в качестве резервного питания для компьютера. Если свет исчезнет, ​​станция автоматически подхватит питание почти без паузы.

В устройствах используют LFP-аккумуляторы — они рассчитаны на длительный срок службы и считаются стабильнее некоторых других типов литиевых батарей.