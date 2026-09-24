Geely представила ультрабыстрый аккумулятор для электромобилей

Электромобили могут получить еще одно преимущество над бензиновыми авто — гораздо короче ожидание возле зарядной станции. Китайский автоконцерн Geely разработал аккумуляторную систему, способную заряжаться менее чем за пять минут, и таким образом вступает в технологическую конкуренцию с лидерами рынка CATL и BYD.

Об этом сообщает Financial Times.

Geely разработала аккумулятор с зарядкой за 4,5 минуты

По заявлению Geely, новая система может зарядить аккумулятор с 10% до 70% за 4 минуты 30 секунд. Чтобы повысить уровень заряда с 10% до 97%, потребуется 8 минут 40 секунд.

Для сравнения, системы быстрой зарядки от CATL и BYD сейчас обеспечивают подобный результат примерно через пять минут. BYD также планирует инвестировать около 2 млрд евро в Европе, чтобы оборудовать такой технологией свои массовые модели.

Разработка Geely демонстрирует стремление китайских автопроизводителей снизить зависимость от крупнейших производителей аккумуляторов. Батарея остается одним из самых дорогих компонентов электромобиля, а концентрация производства ограничивает возможности автопроизводителей договариваться о ценах.

На CATL приходится около 38% установленных мировых мощностей по производству LFP-аккумуляторов. Второе место занимает BYD, которая преимущественно производит батареи для собственных автомобилей.

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В то же время, другие китайские автопроизводители также развивают собственные направления. Changan и SAIC расширяют научно-исследовательские центры и производственные мощности, Xiaomi и Xpeng диверсифицируют закупки через производителя CALB, а Li Auto инвестирует в Sunwoda.

Давление на рентабельность и экспорт

Развитие своих аккумуляторных технологий происходит на фоне усиления ценовой конкуренции на китайском авторынке.

За первые восемь месяцев года внутренние продажи бензиновых автомобилей в Китае сократились почти на треть — до 5,95 млн машин. Продажи электромобилей, включая аккумуляторные авто и plug-in гибриды, уменьшились примерно на 10% — до 7,22 млн автомобилей.