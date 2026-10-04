Самые популярные новые авто в мире в 2026 году
По итогам января-августа 2026 года мировые продажи легковых автомобилей составили 55 032 401 ед. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Об этом сообщает Focus2move, пишет «Укравтопром».
Некоторые модели продолжают наращивать продажи даже в условиях снижения общего спроса.
Это свидетельствует о том, что результаты все больше определяются конкурентоспособностью конкретных моделей, а не единой для всего рынка тенденцией.
ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире:
- Tesla Model Y (+9.6%);
- Toyota Corolla (-3.0%);
- Ford F-series (-7.6%);
- Toyota Rav4 (-25.2%);
- Honda CR-V (-1.3%);
- Chevrolet Silverado (-3.1%);
- Toyota Camry (+3.1%);
- Hyundai Tucson (+1.3%);
- Kia Sportage (+1.4%);
- Volkswagen Tiguan (+6.2%).
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