0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные новые авто в мире в 2026 году

Технологии&Авто
125
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Tesla Model Y
Tesla Model Y
По итогам января-августа 2026 года мировые продажи легковых автомобилей составили 55 032 401 ед. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Об этом сообщает Focus2move, пишет «Укравтопром».
Некоторые модели продолжают наращивать продажи даже в условиях снижения общего спроса.
Это свидетельствует о том, что результаты все больше определяются конкурентоспособностью конкретных моделей, а не единой для всего рынка тенденцией.
ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире:
  • Tesla Model Y (+9.6%);
  • Toyota Corolla (-3.0%);
  • Ford F-series (-7.6%);
  • Toyota Rav4 (-25.2%);
  • Honda CR-V (-1.3%);
  • Chevrolet Silverado (-3.1%);
  • Toyota Camry (+3.1%);
  • Hyundai Tucson (+1.3%);
  • Kia Sportage (+1.4%);
  • Volkswagen Tiguan (+6.2%).
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems