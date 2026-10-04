Самые популярные новые авто в мире в 2026 году

По итогам января-августа 2026 года мировые продажи легковых автомобилей составили 55 032 401 ед. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Focus2move, пишет «Укравтопром».

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Некоторые модели продолжают наращивать продажи даже в условиях снижения общего спроса.

Это свидетельствует о том, что результаты все больше определяются конкурентоспособностью конкретных моделей, а не единой для всего рынка тенденцией.

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