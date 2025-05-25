Acer представила умное кольцо и наушники с ИИ-функциями (фото) — Finance.ua

Acer представила умное кольцо и наушники с ИИ-функциями (фото) 25.05.2025, 01:16 — Технологии&Авто

Acer представила умное кольцо и наушники с ИИ-функциями (фото)

Компания Acer, известная своей компьютерной техникой, выходит на рынок носимых устройств, представив смарт-кольцо FreeSense Ring и наушники AI TransBuds.

Об этом сообщают в Android Authority.

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Оба устройства используют искусственный интеллект для расширенных возможностей.

Что известно об Acer FreeSense Ring

Это легкое кольцо с титановым корпусом, оснащенное биометрическими датчиками для мониторинга частоты сердечных сокращений, изменчивости сердечного ритма, уровня кислорода в крови и качества сна.

Благодаря ИИ-анализу данных в мобильном приложении, пользователи получают персонализированные рекомендации по здоровью и физической активности. Важно, что все функции доступны без платной подписки.

О наушниках Acer AI TransBuds

Это беспроводные наушники, обеспечивающие двусторонний голосовой перевод в реальном времени.

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Они поддерживают 15 языков, на которых говорят в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, а также функции субтитров и транскрипции для сохранения разговоров.

Для полноценной работы наушников необходимо Bluetooth подключение к смартфону через специальный приемник.

Оба устройства будут представлены на выставке Computex 2025, а их выход на рынок ожидается позже в этом году. Acer пока не раскрыла детали по цене и доступности.

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