Португалия удвоит срок проживания для натурализации иностранцев — Finance.ua

Португалия удвоит срок проживания для натурализации иностранцев Сегодня 23:21 — Мир

Португалия удвоит срок проживания для натурализации иностранцев

Правительство меньшинства Португалии заявило, что удвоит до 10 лет срок, в течение которого большинство иностранцев должны легально проживать в стране, прежде чем подать заявку на получение гражданства.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters.

Какие изменения введут

Министр Антониу Лейтан Амару заявил, что будут ужесточены и другие иммиграционные правила, в частности, касающиеся выдачи разрешений на проживание для семей легальных иммигрантов.

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Кроме того, планируется ввести норму, предусматривающую лишение гражданства натурализованных португальцев, совершивших серьезные преступления.

В Португалии, имеющей около 10,5 миллионов населения, в последние годы наблюдается существенный рост иммиграции, и ужесточение требований для получения гражданства стало одной из главных тем избирательной кампании, в результате которой ультраправая партия Chega стала главной оппозиционной силой.

Решение еще не направлено в парламент, но ожидается, что оно будет одобрено при поддержке Chega.

«Мы существенно усиливаем требования для приобретения гражданства, натурализации — в соответствии с направлениями, которые уже были заложены в правительственной программе», — сказал Лейтан Амару журналистам.

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По его словам, подавляющее большинство иностранцев должно будет прожить в стране 10 лет, но для иммигрантов из португолоязычных стран, таких как Бразилия, Ангола или Мозамбик, срок составит 7 лет.

Согласно действующим правилам, кроме пятилетнего проживания в стране, иностранные граждане должны продемонстрировать достаточное знание португальского языка, не иметь приговоров сроком более трех лет заключения и не представлять угрозы национальной безопасности.

По данным агрегатора экономических данных Pordata, в 2023 году, в последнем году, за который доступны окончательные данные, в Португалии было натурализовано 141 300 иностранцев, что на 20% меньше, чем в 2022 году.

Європейська правда По материалам:

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