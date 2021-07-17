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«Хрущевки» все же снесут: Минрегион разработал новый закон

«Хрущевки» все же снесут: Минрегион разработал новый закон

Правительство Украины планирует изменить уже существующий план по реконструкции районов. Снести «хрущевку», чтобы построить на ее месте многоэтажку, станет проще.

Министерство развития общин и территорий Украины подготовило законопроект, снижающий барьер согласия жильцов на расселение и дальнейший снос их дома — если раньше это было 100%, то сейчас предлагается установить на уровне 75%.

«Вы же понимаете, что 100-процентного согласия от всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно», — констатирует по этому поводу зампред комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

При этом, по ее словам, закон о реконструкции кварталов в Украине был принят еще в 2006 году, однако с тех пор так и не был разработан механизм расселения старых домов.

К тому же, многие жители «хрущевок», чтобы получить больше жилплощади, прописывали к себе родственников, которые фактически с ними не проживают.

Будущее проекта расселения жителей «хрущевок» зависит от того, будет ли достигнуто компромиссное решение между инвестором-застройщиком, жителями и местными властями.

«Для застройщиков это бизнес: если им будет неинтересно этим заниматься, то „хрущевки“ никто расселять не будет», — отметила Шуляк.

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По материалам Гордон
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