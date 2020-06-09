Какие хрущевки планируют снести первыми (список улиц)

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Снос “хрущевок” планируют начать с домов, находящихся на территории жилого массива Лесной Деснянского района.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко одному из телеканалов, пишет Na chasi.
Улицы. В пределах улиц Милютенко, Шолом-Алейхема, Братиславской и Лесного проспекта.
Проект совместно создали Департамент градостроительства и архитектуры КГГА и коммунальное объединение «Институт генерального плана города Киева».
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Согласно проекту, план предусматривает полный снос домов, что уже учли в новом Генеральном плане Киева.
“Большое количество микрорайонов в Киеве построены более 50-60 лет назад. Они морально устарели и находятся в запущенном состоянии. Вместо этих домов построят новые многоквартирные дома”.
Жители этих зданий получат новые квартиры с «эквивалентом в 1,5 квартиры в новых домах, по словам мера.
Ранее Кличко заявлял, что места для строительства нового жилья в Киеве хватит на ближайшие 2-3 года. После этого предстоит взяться за реконструкцию вторичного жилого фонда.
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