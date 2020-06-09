Какие хрущевки планируют снести первыми (список улиц)

Снос “хрущевок” планируют начать с домов, находящихся на территории жилого массива Лесной Деснянского района.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко одному из телеканалов, пишет Na chasi.

Улицы. В пределах улиц Милютенко, Шолом-Алейхема, Братиславской и Лесного проспекта.

Проект совместно создали Департамент градостроительства и архитектуры КГГА и коммунальное объединение «Институт генерального плана города Киева».

Читайте также: На рынке недвижимости обвала цен не наблюдается – эксперт

Согласно проекту, план предусматривает полный снос домов, что уже учли в новом Генеральном плане Киева.

“Большое количество микрорайонов в Киеве построены более 50-60 лет назад. Они морально устарели и находятся в запущенном состоянии. Вместо этих домов построят новые многоквартирные дома”.

Жители этих зданий получат новые квартиры с «эквивалентом в 1,5 квартиры в новых домах, по словам мера.

Ранее Кличко заявлял, что места для строительства нового жилья в Киеве хватит на ближайшие 2-3 года. После этого предстоит взяться за реконструкцию вторичного жилого фонда.

Справка Finance.ua:

Минрегион разработал и обнародовал новый законопроект о реновации устаревшего жилья “О внесении изменений в Закон Украины “О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда”. По словам экспертов, документ намного лучше, чем предыдущие, но вопросы к нему все же есть.