0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 410 0

Какие хрущевки планируют снести первыми (список улиц)

Какие хрущевки планируют снести первыми (список улиц)

Снос “хрущевок” планируют начать с домов, находящихся на территории жилого массива Лесной Деснянского района.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко одному из телеканалов, пишет Na chasi.

Улицы. В пределах улиц Милютенко, Шолом-Алейхема, Братиславской и Лесного проспекта.

Проект совместно создали Департамент градостроительства и архитектуры КГГА и коммунальное объединение «Институт генерального плана города Киева».

Читайте также: На рынке недвижимости обвала цен не наблюдается – эксперт

Согласно проекту, план предусматривает полный снос домов, что уже учли в новом Генеральном плане Киева.

“Большое количество микрорайонов в Киеве построены более 50-60 лет назад. Они морально устарели и находятся в запущенном состоянии. Вместо этих домов построят новые многоквартирные дома”.

Жители этих зданий получат новые квартиры с «эквивалентом в 1,5 квартиры в новых домах, по словам мера.

Ранее Кличко заявлял, что места для строительства нового жилья в Киеве хватит на ближайшие 2-3 года. После этого предстоит взяться за реконструкцию вторичного жилого фонда.

Справка Finance.ua:

  • Минрегион разработал и обнародовал новый законопроект о реновации устаревшего жилья “О внесении изменений в Закон Украины “О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда”. По словам экспертов, документ намного лучше, чем предыдущие, но вопросы к нему все же есть.
  • Ранее сообщалось, что киевские «хрущевки» планируют перестроить в многоэтажки до 2040 года, об этом говорили в Киевсовете. Так, согласно новому генплану столицы, пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать до 2040 года или же отдать на перестройку инвесторам. Жителей на период строительства будут отселять, а впоследствии — будут давать им квартиры в новых зданиях.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.