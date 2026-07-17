Как изменился спрос на жилье в Украине
Благодаря росту цен на рынок недвижимости постепенно возвращается инвестиционный спрос, фиксирующий девелоперы в разных регионах страны.
Об этом говорят эксперты ЛУН.
«Инвестиционный спрос постепенно возвращается, но остается очень чувствительным к военной и энергетической ситуации. После сложного начала года из-за блэкаутов мы увидели возобновление уже весной: в марте и июне продажи приблизились к довоенному среднемесячному уровню. В начале лета инвесторы активнее интересуются готовыми и почти готовыми объектами в Одессе, в частности из-за старта курортного сезона», — рассказывает Спиридон Бумбурас, руководитель отдела продаж строительной компании «Гефест».
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Сданное жилье
Если посмотреть на объемы сданного жилья за последние четыре квартала, то в мегаполисах фиксируется небольшой спад. В столице сдали в эксплуатацию на 8% меньше квартир, чем за тот же период год назад, 12 020 квартир, а во Львове — на четверть меньше (-26%), 4630 квартир.
Регионы «второго эшелона» бьют рекорды
Винница прибавила 89% готового жилья, сдав 2290 квартир, Черновцы — 133%, сдав 620 квартир, а Николаев за счет эффекта низкой базы продемонстрировал прирост на 541%, сдав за 4 квартала 290 квартир.
По количеству сданных квартир лидерство удерживает Киев, на втором месте Одесса, где сдали 5250 квартир, а на третьем месте — Львов.
Мнения экспертов
«Несмотря на вызовы в экономике, недвижимость исторически остается одним из наиболее привлекательных инструментов для сохранения и приумножения капитала. Именно поэтому предпосылки для дальнейшего оживления рынка сохраняются. Мы видим это и на практике. В первом квартале 2026 года строительство продолжает активизироваться, а мы, как девелопер, нарастили темпы работы и активность на рынке. В то же время количество заключенных сделок в первом квартале 2026 года было более чем на 10% выше, чем за аналогичный период 2025 года.
Это говорит о том, что покупатели продолжают рассматривать качественную недвижимость как надежный долгосрочный актив, даже в условиях внешних вызовов", — говорят Василий Левицкий и Александр Островский, соучредители LEV Development.
Где самый большой выбор квартир
Самый большой выбор будущих квартир традиционно в:
- Киеве (184 ЖК в продаже, +6% в год),
- Львове (151 ЖК, +9%)
- Одессе (75 ЖК, -1% год к году).
А сюрпризом стал Житомир, где по сравнению с прошлым годом количество жилых комплексов в продаже увеличилось почти наполовину (+47%) — правда, такой показатель тоже является следствием низкой базы, всего в Житомире в продаже всего 22 ЖК.
«За последние годы мы видим существенное изменение потребительского поведения. Если раньше ключевыми факторами были цена или локация, то сегодня люди выбирают образ жизни. Энергонезависимость, укрытие и инклюзивность стали базой. Конкурентным преимуществом становится качественная среда: сервисы, инфраструктура, общественные просторы и возможность комфортно жить в пределах своего района», — рассказывает Марта Герус, директор по маркетингу и продажам Avalon.
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