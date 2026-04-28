НБУ представил новую памятную монету (фото)

НБУ показал новую памятную монету к годовщине Чернобыльской трагедии.

«Сегодня зона отчуждения — это не только место памяти о трагедии, но и уникальное природное пространство, где жизнь восстанавливается своим путем. Через 40 лет после катастрофы здесь снова живут редкие животные: зубры, бурые медведи, лоси, рыси, лошади Пржевальского и черные аисты», говорится в сообщении НБУ.

«Каждому из них мы посвятили памятную монету, которая вошла в серию «Флора и фауна Украины». И теперь завершаем этот монетный ряд новой памятной монетой «Чорнобиль. Відродження. Зубр» «- говорится в описании.

Справка Finance.ua Зубр — величественное и уникальное животное, внесенное в Красную книгу Украины еще в 1980 году. Когда исчезнувший из этих территорий из-за браконьерства он неожиданно вернулся. Впервые его заметили в Чернобыльской зоне в 2012 году и после этого неоднократно фиксировали присутствие этого животного в разных частях зоны отчуждения.

Как выглядит памятная монета

Номинал памятной монеты — 5 гривен.

На аверсе изображено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: в центре — стилизованный международный знак «Радиационная угроза», окутанный листьями, вокруг которого изображены животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, которая стала своеобразным резерватом для размножения, в частности лошади Пржевальского и черного аиста.

На реверсе на фоне пейзажа изображен зубр (цветная печать).

Художник — Наталья Фандикова.

Скульпторы: Анатолий Демяненко, Владимир Демьяненко.

Тираж — 40 000 штук (в том числе 20 000 штук в сувенирной упаковке).

Где купить

Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. О начале продаж узнавайте на их сайтах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.