Как заказать выписку о разрушенном жилье в Дії

Поврежденный войной дом
Владельцы поврежденного или уничтоженного из-за войны жилья могут получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ) — официальный документ, подтверждающий факт разрушения недвижимости.
Он может понадобиться для компенсаций, социальной помощи, судебных дел и налоговых вопросов, а заказать его можно онлайн через приложение Дія.
Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Для чего нужна выписка из РПУИ

Выписка из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества подтверждает степень повреждения объекта и содержит информацию о необходимых работах для его восстановления.
Документ может потребоваться в ряде случаев, например:
  • оформление пособия на проживание для ВПЛ, страховых или социальных выплат;
  • увольнение или перерасчет оплаты за коммунальные услуги;
  • прекращение права собственности на уничтоженное жилье при использовании сертификата есть Восстановление;
  • участие в программах поддержки благотворительных фондов;
  • подача в суд как доказательство причиненного ущерба;
  • освобождение от уплаты налога на недвижимость.
Процесс получения документа цифровизирован, поэтому обращаться в органы местной власти для этого не обязательно.

Как заказать выписку в Дії

Оформить документ можно бесплатно через приложение Дія. Для этого нужно:
  1. Открыть раздел «Сервисы»;
  2. Выбрать «єВідновлення»;
  3. Нажать «Выписка из РПЗМ» и выбрать «Заказать выписку»;
  4. Сгенерировать документ в формате PDF.
Сформированная выписка доступна для загрузки в течение 24 часов.
Кроме приложения, услуга также доступна на портале Дія, в ЦПАУ и через нотариусов.
Отметим, что с 5 января 2026 года вступили в силу новые правила предоставления компенсации в рамках программы.
  • теперь, в случае совместной собственности, заявление на компенсацию может подать один из совладельцев;
  • обязательным условием стало подтверждение того, что совладельцы были проинформированы о подаче заявления. К документам необходимо приложить уведомление о вручении заказного письма, отметку об отказе от его получения или другие доказательства информирования.
Светлана Вышковская
