Как заказать выписку о разрушенном жилье в Дії Сегодня 14:33 — Личные финансы

Владельцы поврежденного или уничтоженного из-за войны жилья могут получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ) — официальный документ, подтверждающий факт разрушения недвижимости.

Он может понадобиться для компенсаций, социальной помощи, судебных дел и налоговых вопросов, а заказать его можно онлайн через приложение Дія.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Для чего нужна выписка из РПУИ

Выписка из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества подтверждает степень повреждения объекта и содержит информацию о необходимых работах для его восстановления.

Документ может потребоваться в ряде случаев, например:

оформление пособия на проживание для ВПЛ, страховых или социальных выплат;

увольнение или перерасчет оплаты за коммунальные услуги;

прекращение права собственности на уничтоженное жилье при использовании сертификата есть Восстановление;

участие в программах поддержки благотворительных фондов;

подача в суд как доказательство причиненного ущерба;

освобождение от уплаты налога на недвижимость.

Процесс получения документа цифровизирован, поэтому обращаться в органы местной власти для этого не обязательно.

Как заказать выписку в Дії

Оформить документ можно бесплатно через приложение Дія. Для этого нужно:

Открыть раздел «Сервисы»; Выбрать «єВідновлення»; Нажать «Выписка из РПЗМ» и выбрать «Заказать выписку»; Сгенерировать документ в формате PDF.

Сформированная выписка доступна для загрузки в течение 24 часов.

Кроме приложения, услуга также доступна на портале Дія, в ЦПАУ и через нотариусов.

Отметим, что с 5 января 2026 года вступили в силу новые правила предоставления компенсации в рамках программы.

теперь, в случае совместной собственности, заявление на компенсацию может подать один из совладельцев;

обязательным условием стало подтверждение того, что совладельцы были проинформированы о подаче заявления. К документам необходимо приложить уведомление о вручении заказного письма, отметку об отказе от его получения или другие доказательства информирования.

