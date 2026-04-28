Максимальная сумма штрафа за нарушение правил воинского учета в Украине

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. За нарушение правил воинского учета военнообязанным могут назначаться штрафы, налагаемые ТЦК и СП.

Максимальный размер такого штрафа для граждан составляет 25 500 гривен, однако сумма может отличаться в зависимости от конкретной ситуации.

Об этом рассказала военный юрист ЮК «Приходько и партнеры» Диана Тернова.

Размер штрафа

Специалист подчеркнула, что нарушение правил воинского учета во время военного положения может стоить не дешево. В то же время она уточнила, что размер штрафа не фиксирован и определяется индивидуально в каждом конкретном случае.

Читайте также «Резерв+» стал обязательным для получения паспорта за границей

По словам Терновой, далеко не всегда нарушителям назначают максимальное финансовое взыскание.

«Если у человека есть нарушение учета, его могут привлечь к ответственности. По поводу размера штрафа, то он составляет от 17 000 до 25 500 гривен. Однако из практики нет такой тенденции, чтобы это был максимальный размер», — пояснила она.

Тернова отметила, что ТЦК и СП имеют определенную дискрецию при определении размера штрафа, то есть могут решать, назначать ли сумму ближе к минимальному или максимальному пределу в зависимости от конкретной ситуации.

Что влияет

На размер взыскания влияют обстоятельства самого нарушения, в частности произошло ли это впервые, а также пытался ли гражданин скрыть свое местонахождение от государства.

Напомним, нарушение мобилизационного закона, в частности неявка в ТЦК, влечет не только штрафы, но и уголовную ответственность. Среди прочего у человека могут отобрать его имущество — жилье или автомобиль.

