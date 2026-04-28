Максимальная сумма штрафа за нарушение правил воинского учета в Украине

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. За нарушение правил воинского учета военнообязанным могут назначаться штрафы, налагаемые ТЦК и СП.
Максимальный размер такого штрафа для граждан составляет 25 500 гривен, однако сумма может отличаться в зависимости от конкретной ситуации.
Об этом рассказала военный юрист ЮК «Приходько и партнеры» Диана Тернова.

Размер штрафа

Специалист подчеркнула, что нарушение правил воинского учета во время военного положения может стоить не дешево. В то же время она уточнила, что размер штрафа не фиксирован и определяется индивидуально в каждом конкретном случае.
По словам Терновой, далеко не всегда нарушителям назначают максимальное финансовое взыскание.
«Если у человека есть нарушение учета, его могут привлечь к ответственности. По поводу размера штрафа, то он составляет от 17 000 до 25 500 гривен. Однако из практики нет такой тенденции, чтобы это был максимальный размер», — пояснила она.
Тернова отметила, что ТЦК и СП имеют определенную дискрецию при определении размера штрафа, то есть могут решать, назначать ли сумму ближе к минимальному или максимальному пределу в зависимости от конкретной ситуации.

Что влияет

На размер взыскания влияют обстоятельства самого нарушения, в частности произошло ли это впервые, а также пытался ли гражданин скрыть свое местонахождение от государства.
Напомним, нарушение мобилизационного закона, в частности неявка в ТЦК, влечет не только штрафы, но и уголовную ответственность. Среди прочего у человека могут отобрать его имущество — жилье или автомобиль.
По материалам:
Обозреватель
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
