Изменение настроений в ІТ: все больше специалистов думают о смене профессии

В настоящее время 39% ІТ-специалистов в Украине и 34% за рубежом не рассматривают возможность перехода в другую отрасль. Через год эти показатели существенно не изменились.
В то же время, нетехнические специалисты в Украине чаще допускают изменение сферы: только 26% из них не готовы рассматривать такую возможность. Среди нетехнических специалистов за рубежом доля не планирующих менять сферу выросла до 32% (против 19% год назад).
Наименее склонны оставлять ІТ специалисты в сферах AI/Data Science, DevOps/SRE и разработчики.
При каких условиях готовы уйти из ІТ
Как и в предыдущие годы, на готовность сменить сферу влияют ожидания рынка. Специалисты, которые прогнозируют улучшение в 2026 году, реже рассматривают возможность ухода из ІТ, чем те, кто ожидает ухудшения ситуации.
Около 30% ІТ-специалистов в Украине и 34% за рубежом готовы сменить сферу деятельности в случае получения лучших условий. Среди нетехнических специалистов этот показатель выше — 41% против 29% среди технических.
В то же время, существенно возросла доля тех, кто допускает смену сферы в случае потери работы и длительного поиска новой:
в Украине с 20 до 28%;
за границей с 27% до 33%.
По-прежнему около 20% ІТ-специалистов отмечают, что хотели бы попробовать себя в другой интересной отрасли. Такой интерес выше среди нетехнических специалистов — 28% против 19% среди технических.
Оценка перспектив ІТ-рынка
Ожидания развития ІТ-сектора остаются сдержанно пессимистическими. Только 16% специалистов в Украине и 11% за рубежом ожидают роста рынка в 2026 году и увеличения количества вакансий. 39% респондентов в Украине прогнозируют ухудшение ситуации, среди ІТ-специалистов за рубежом — 47%. Еще 34% в Украине и 30% за границей считают, что ситуация не изменится.
По сравнению с 2025 годом доля пессимистических оценок выросла, тогда как оптимистичных уменьшилась как в Украине, так и за рубежом.
Технические специалисты в целом оценивают перспективы более сдержанно, чем нетехнические.
В то же время, наиболее оптимистичными остаются те, кто ищет первую работу в ІТ: 28% из них ожидают улучшения ситуации в течение года.
