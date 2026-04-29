0 800 307 555
ру
Изменение настроений в ІТ: все больше специалистов думают о смене профессии

Личные финансы
6
Ожидания развития ИТ-сектора остаются сдержанно пессимистическими
Выросла доля айтишников, которые готовы уйти из ІТ в случае длительного поиска работы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Готовность сменить сферу работы

В настоящее время 39% ІТ-специалистов в Украине и 34% за рубежом не рассматривают возможность перехода в другую отрасль. Через год эти показатели существенно не изменились.
В то же время, нетехнические специалисты в Украине чаще допускают изменение сферы: только 26% из них не готовы рассматривать такую ​​возможность. Среди нетехнических специалистов за рубежом доля не планирующих менять сферу выросла до 32% (против 19% год назад).
Наименее склонны оставлять ІТ специалисты в сферах AI/Data Science, DevOps/SRE и разработчики.

При каких условиях готовы уйти из ІТ

Как и в предыдущие годы, на готовность сменить сферу влияют ожидания рынка. Специалисты, которые прогнозируют улучшение в 2026 году, реже рассматривают возможность ухода из ІТ, чем те, кто ожидает ухудшения ситуации.
Около 30% ІТ-специалистов в Украине и 34% за рубежом готовы сменить сферу деятельности в случае получения лучших условий. Среди нетехнических специалистов этот показатель выше — 41% против 29% среди технических.
В то же время, существенно возросла доля тех, кто допускает смену сферы в случае потери работы и длительного поиска новой:
  • в Украине с 20 до 28%;
  • за границей с 27% до 33%.
По-прежнему около 20% ІТ-специалистов отмечают, что хотели бы попробовать себя в другой интересной отрасли. Такой интерес выше среди нетехнических специалистов — 28% против 19% среди технических.

Оценка перспектив ІТ-рынка

Ожидания развития ІТ-сектора остаются сдержанно пессимистическими. Только 16% специалистов в Украине и 11% за рубежом ожидают роста рынка в 2026 году и увеличения количества вакансий. 39% респондентов в Украине прогнозируют ухудшение ситуации, среди ІТ-специалистов за рубежом — 47%. Еще 34% в Украине и 30% за границей считают, что ситуация не изменится.
По сравнению с 2025 годом доля пессимистических оценок выросла, тогда как оптимистичных уменьшилась как в Украине, так и за рубежом.
Технические специалисты в целом оценивают перспективы более сдержанно, чем нетехнические.
В то же время, наиболее оптимистичными остаются те, кто ищет первую работу в ІТ: 28% из них ожидают улучшения ситуации в течение года.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что более половины айтишников боятся потерять работу. В то же время, только 5% респондентов отметили, что потеряли работу из-за замены их функций искусственным интеллектом.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаIT
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems