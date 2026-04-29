Изменение настроений в ІТ: все больше специалистов думают о смене профессии Сегодня 08:03 — Личные финансы

Ожидания развития ИТ-сектора остаются сдержанно пессимистическими

Выросла доля айтишников, которые готовы уйти из ІТ в случае длительного поиска работы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Готовность сменить сферу работы

В настоящее время 39% ІТ-специалистов в Украине и 34% за рубежом не рассматривают возможность перехода в другую отрасль. Через год эти показатели существенно не изменились.

В то же время, нетехнические специалисты в Украине чаще допускают изменение сферы: только 26% из них не готовы рассматривать такую ​​возможность. Среди нетехнических специалистов за рубежом доля не планирующих менять сферу выросла до 32% (против 19% год назад).

Наименее склонны оставлять ІТ специалисты в сферах AI/Data Science, DevOps/SRE и разработчики.

При каких условиях готовы уйти из ІТ

Как и в предыдущие годы, на готовность сменить сферу влияют ожидания рынка. Специалисты, которые прогнозируют улучшение в 2026 году, реже рассматривают возможность ухода из ІТ, чем те, кто ожидает ухудшения ситуации.

Около 30% ІТ-специалистов в Украине и 34% за рубежом готовы сменить сферу деятельности в случае получения лучших условий. Среди нетехнических специалистов этот показатель выше — 41% против 29% среди технических.

В то же время, существенно возросла доля тех, кто допускает смену сферы в случае потери работы и длительного поиска новой:

в Украине с 20 до 28%;

за границей с 27% до 33%.

При каких условиях готовы уйти из ІТ. dou.ua

По-прежнему около 20% ІТ-специалистов отмечают, что хотели бы попробовать себя в другой интересной отрасли. Такой интерес выше среди нетехнических специалистов — 28% против 19% среди технических.

Оценка перспектив ІТ-рынка

Ожидания развития ІТ-сектора остаются сдержанно пессимистическими. Только 16% специалистов в Украине и 11% за рубежом ожидают роста рынка в 2026 году и увеличения количества вакансий. 39% респондентов в Украине прогнозируют ухудшение ситуации, среди ІТ-специалистов за рубежом — 47%. Еще 34% в Украине и 30% за границей считают, что ситуация не изменится.

По сравнению с 2025 годом доля пессимистических оценок выросла, тогда как оптимистичных уменьшилась как в Украине, так и за рубежом.

Технические специалисты в целом оценивают перспективы более сдержанно, чем нетехнические.

В то же время, наиболее оптимистичными остаются те, кто ищет первую работу в ІТ: 28% из них ожидают улучшения ситуации в течение года.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что более половины айтишников боятся потерять работу. В то же время, только 5% респондентов отметили, что потеряли работу из-за замены их функций искусственным интеллектом.

