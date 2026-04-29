10 признаков того, что вас тихо увольняют Сегодня 19:28

Увольнение сотрудника

Если на работе появляется ощущение, что что-то постепенно меняется, но трудно сразу понять, что именно не так, это может быть проявлением «тихого увольнения» (quiet firing). Обычно процесс начинается с мелких сигналов: меньше коммуникации, сокращение задач, отстранение от важных решений. Со ссылкой на robota.ua рассказываем, какие признаки могут на это указывать.

По результатам HRTech-опроса 2025 года, 53% руководителей признают, что используют косвенные методы, чтобы подтолкнуть работников к увольнению без формальных решений. Есть ряд скрытых признаков, которые могут на это указывать.

Признаки тихого увольнения

Внезапное изменение коммуникации

Работника могут постепенно устранять от ключевых проектов. Число писем и звонков уменьшается, а неформальное общение с коллегами почти исчезает.

Исключение из важных встреч и решений

Человека перестают привлекать к важным обсуждениям или больше не учитывают его мнение во время совещаний.

Уменьшение нагрузки

Резкое сокращение количества задач может быть не случайным, а частью постепенного вытеснения из компании. Часто это объясняют сменой приоритетов, хотя фактически речь идет об отстранении от работы.

Частый микроменеджмент

Руководство вдруг начинает чрезмерно контролировать работу, подвергая сомнению даже привычные решения.

Отсутствие обратной связи

Исчезает регулярный фидбэк: результаты работы не обсуждаются, достижения не отмечаются, оценка труда фактически исчезает.

Отсутствие возможностей для развития

Одним из признаков может быть прекращение карьерного развития — когда больше не предлагают обучение, новые возможности или шансы на продвижение.

Падение доверия и уважения

Если раньше к работнику обращались за советом или вовлекали в важные процессы, а затем его мнение перестают учитывать, это тоже может быть сигналом.

Постоянная чрезмерная критика

Работа начинает подвергаться непропорциональной критике, а незначительные ошибки — преувеличиваться и становиться поводом для постоянных замечаний.

Изменение стиля управления

Поддержка со стороны руководителя может смениться дистанцированием, безразличием или избеганием содержательной коммуникации.

Игнорирование идей

Предложения и инициативы остаются без внимания или системно отклоняются. Такое обесценение вклада может свидетельствовать о том, что работника уже не воспринимают как важную часть команды.

каждый четвертый украинец недоволен работой. Среди главных причин неудовлетворенности:

отсутствие дружеской атмосферы (32%);

проблемы в отношениях с руководителем;

отсутствие безопасных и комфортных условий труда (27%);

ограниченные возможности карьерного роста;

отсутствие удаленной работы (23%).

