10 признаков того, что вас тихо увольняют

Если на работе появляется ощущение, что что-то постепенно меняется, но трудно сразу понять, что именно не так, это может быть проявлением «тихого увольнения» (quiet firing). Обычно процесс начинается с мелких сигналов: меньше коммуникации, сокращение задач, отстранение от важных решений. Со ссылкой на robota.ua рассказываем, какие признаки могут на это указывать.
По результатам HRTech-опроса 2025 года, 53% руководителей признают, что используют косвенные методы, чтобы подтолкнуть работников к увольнению без формальных решений. Есть ряд скрытых признаков, которые могут на это указывать.
Признаки тихого увольнения
Внезапное изменение коммуникации
Работника могут постепенно устранять от ключевых проектов. Число писем и звонков уменьшается, а неформальное общение с коллегами почти исчезает.
Исключение из важных встреч и решений
Человека перестают привлекать к важным обсуждениям или больше не учитывают его мнение во время совещаний.