Який дохід потрібно мати, щоб належати до середнього класу у Польщі Сьогодні 16:13 — Світ

Скільки заробляє середній клас у Польщі

До середнього класу у Польщі відносять тих, хто заробляє від 5 435 до 14 490 злотих брутто. Хоча більшість поляків вважають себе представниками цієї групи, реальні доходи часто не підтверджують це.

Про це свідчить дослідження LiveCareer Polska, передає inpoland.

Скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб належати до середнього класу

У дослідженні застосували критерії ОЕСР, згідно з якими до середнього класу відносять людей із доходами від 75% до 200% від медіанної зарплати по країні.

У Польщі медіанний показник становить близько 7 245 злотих брутто. Таким чином до середнього класу відносять тих, чиї доходи становлять від 5 435 до 14 490 злотих брутто.

Самооцінка vs реальні доходи

За даними опитування, 63% респондентів відносять себе до представників середнього класу.

Водночас фактичні дані свідчать про те, що лише 45% опитаних мають доходи, які відповідають цій категорії. Половина опитаних заробляє менше визначеного рівня, а ще 5% — більше.

Експерти наголошують, лише рівень доходу не завжди відображає реальність. З відповідей респондентів можна зробити висновок, що відчуття належності до середнього класу формують також освіта, професія, спосіб життя та прагнення.

«Культурний капітал, простіше кажучи, — це наша освіта, компетенції та знання, необхідні для участі в суспільному житті. Символічний капітал, навпаки, — це престиж і становище, які дають людям владу та заслуговують на визнання з боку членів їхньої громади. Такий підхід дає нам ширше уявлення про те, що таке середній клас і хто насправді до нього належить. Це важливо, оскільки класова приналежність може бути важливою частиною ідентичності людини або рушійною силою її амбіцій та прагнень, зокрема в професійному житті», — пояснила Малгожата Сури, експерт з кар’єри LiveCareer.

Респонденти назвали основні ризики для стабільності середнього класу в Польщі:

зростання цін на товари та послуги — 56%;

висока вартість житла та іпотеки — 45%;

податкове навантаження та соціальні внески — 45%.

До цього Finance.ua зазначав , що у Польщі формується стійкий тренд зростання безробіття та скорочення зайнятості у бізнес-секторі. Темпи зростання рівня безробіття та кількості безробітних на початку 2026 року залишаються високими навіть у порівнянні з початком минулого року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.