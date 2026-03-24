У Польщі зростуть виплати за нещасні випадки: нові розміри Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Польща підвищує соцвиплати для постраждалих працівників

З квітня розмір одноразових компенсацій за нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання в Польщі зросте майже на 9%. Нові ставки діятимуть до кінця березня наступного року.

Про це повідомляє InPoland.net.pl з посиланням на Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі.

Нові розміри виплат

Відповідно до оновлених ставок, компенсації становитимуть:

1781 злотий за кожен відсотковий пункт постійної або тривалої втрати працездатності;

1781 злотий за кожен відсотковий пункт у разі збільшення ступеня втрати працездатності щонайменше на 10 процентних пунктів;

31 162 злотих у разі встановлення повної непрацездатності та нездатності до самостійного життя;

31 162 злотих у разі погіршення стану здоров’я пенсіонера, що призвело до повної непрацездатності;

160 264 злотих для чоловіка або дружини чи дитини померлої застрахованої особи або пенсіонера;

80 132 злотих для інших членів сім’ї, які мають право на компенсацію;

160 264 злотих для подружжя та однієї або кількох дітей із додатковими 31 162 злотими на кожну дитину;

160 264 злотих для двох і більше дітей із доплатою 31 162 злотих на другу та кожну наступну дитину;

31 162 злотих для інших членів сім’ї, якщо право на компенсацію мають також подружжя або діти;

80 132 злотих якщо право мають лише інші члени сім’ї, із доплатою 31 162 злотих на другого і кожного наступного отримувача.

Статистика виробничого травматизму

За даними GUS, лише за першу половину минулого року в Польщі сталося понад 30 000 нещасних випадків на виробництві. Ці нещасні випадки призвели до 80 смертей та 219 тяжких травм. Нещасні випадки також сталися під час дистанційної роботи, внаслідок чого постраждало 111 осіб.

Найвищі показники нещасних випадків були зафіксовані в гірничодобувній промисловості та розробці кар’єрів, водопостачання, водовідведенні, управлінні відходами та їх відновленні, а також у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Найвищий рівень нещасних випадків зафіксовано в Опольському, Сілезькому та Вармінсько-Мазурському воєводствах.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Польщі формується стійкий тренд зростання безробіття та скорочення зайнятості у бізнес-секторі. Темпи зростання рівня безробіття та кількості безробітних на початку 2026 року залишаються високими навіть у порівнянні з початком минулого року. За словами аналітиків, якщо у грудні 2025 року рівень безробіття становив 5,7%, то, за попередніми оцінками Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, у січні 2026 року він зріс до 6%. Це на 0,6 відсоткового пункту більше, ніж роком раніше.

У Польщі набудуть чинності нові правила виплати допомоги 800+ для громадян України зі статусом UKR. Реформа є частиною ширших змін у системі соціальної підтримки іноземців, які легально проживають у країні. Зміни торкнуться близько 150 тисяч осіб, яким доведеться повторно подати заяву та підтвердити виконання нових умов, зокрема щодо професійної активності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.