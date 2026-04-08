Трамп предсказывает «большие деньги» после перемирия с Ираном
Президент США Дональд Трамп назвал договоренности о прекращении огня с Ираном «великим днем для мира в мире» и ожидает больших прибылей после разблокирования Ормузского пролива.
Экономический эффект
«Великий день для мира в мире! Иран хочет, чтобы это произошло, они уже устали! Так же, как и все остальные! США помогут с разрешением проблемы трафика в Ормузском проливе. Много положительных перемен будет! Большие деньги будут заработаны. Иран может начать процесс обновления. Мы будем загружаться различными припасами и просто „тусоваться“, чтобы убедиться, что все пройдет хорошо. Я уверен, что так и будет. Как и в США, это может стать Золотым Веком для Ближнего Востока!» — написал он.
Договоренности о прекращении огня
Напомним, представители США и Ирана договорились установить режим прекращения огня на две недели.
Трамп объявил, что согласился прекратить атаки на Иран, поскольку тот дал согласие на «полное, незамедлительное и безопасное открытие Ормузского пролива».
Между тем, глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил, что в течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен путем координации с Вооруженными силами Ирана и с «должным учетом технических ограничений».
