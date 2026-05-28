Ирландия запускает новую программу на жительство для украинцев

Флаг Ирландии
Ирландия готовит новую схему для людей, находящихся в стране под временной защитой. Власти хотят дать части украинцев возможность остаться дольше, но уже по новым правилам и требованиям.
Новая программа должна заработать уже осенью 2026 года. Ее анонсировало Министерство юстиции, внутренних дел и миграции.

Что предполагает новая схема

Новый механизм будет называться Temporary Protection Transition Scheme. Разрешение на жительство будет предоставляться на базе статуса Stamp 4.
Его будут выдавать:
  • сроком до 2 лет;
  • с возможностью дальнейшего продления еще на 2 года.
Время пребывания по этому разрешению будет засчитываться для будущего получения гражданства Ирландии через натурализацию.
Также разрешение будет распространяться на всю семью, проживавшую в Ирландии в рамках временной защиты.
Подать заявку на новый статус планируется разрешить с сентября 2026 года.
Какие условия нужно выполнить

Для получения нового разрешения необходимо удовлетворять нескольким критериям.
Среди основных требований:
  • проживать в Ирландии не менее одного года в статусе временной защиты;
  • работать или вести самозанятость не менее шести месяцев;
  • иметь годовой доход от €29 432.
Кроме того, на момент подачи заявки человек не должен пользоваться государственным жильем или программами размещения, финансируемыми государством.
Это, в частности:
  • коммерческое жилье для беженцев;
  • модульные городки;
  • проживание по программе Accommodation Recognition Payment.

Одновременно два статуса иметь нельзя

Власти Ирландии уточнили, что получить новое разрешение и в то же время оставаться в статусе временной защиты не выйдет.
После перехода на Stamp 4 человек больше не сможет иметь другой иммиграционный статус параллельно.
Для чего вводят новые правила

В правительстве объясняют, что новая схема будет:
  • стимулировать людей активнее работать;
  • поощрять к обучению и повышению квалификации;
  • помогать перейти к самостоятельной жизни без государственной поддержки.
Также это должно дать больше определенности людям накануне завершения действия временной защиты.
Подробные условия подачи заявки и процедуре оформления власти Ирландии обещают обнародовать в сентябре 2026 года.
Светлана Вышковская
