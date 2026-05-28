Ирландия запускает новую программу на жительство для украинцев Сегодня 14:32 — Мир

Флаг Ирландии

Ирландия готовит новую схему для людей, находящихся в стране под временной защитой. Власти хотят дать части украинцев возможность остаться дольше, но уже по новым правилам и требованиям.

Новая программа должна заработать уже осенью 2026 года. Ее анонсировало Министерство юстиции, внутренних дел и миграции.

Что предполагает новая схема

Новый механизм будет называться Temporary Protection Transition Scheme. Разрешение на жительство будет предоставляться на базе статуса Stamp 4.

Его будут выдавать:

сроком до 2 лет;

с возможностью дальнейшего продления еще на 2 года.

Время пребывания по этому разрешению будет засчитываться для будущего получения гражданства Ирландии через натурализацию.

Также разрешение будет распространяться на всю семью, проживавшую в Ирландии в рамках временной защиты.

Подать заявку на новый статус планируется разрешить с сентября 2026 года.

Читайте также Как перейти с временной защиты на ВНЖ — варианты для украинцев в ЕС

Какие условия нужно выполнить

Для получения нового разрешения необходимо удовлетворять нескольким критериям.

Среди основных требований:

проживать в Ирландии не менее одного года в статусе временной защиты;

работать или вести самозанятость не менее шести месяцев;

иметь годовой доход от €29 432.

Кроме того, на момент подачи заявки человек не должен пользоваться государственным жильем или программами размещения, финансируемыми государством.

Это, в частности:

коммерческое жилье для беженцев;

модульные городки;

проживание по программе Accommodation Recognition Payment.

Одновременно два статуса иметь нельзя

Власти Ирландии уточнили, что получить новое разрешение и в то же время оставаться в статусе временной защиты не выйдет.

После перехода на Stamp 4 человек больше не сможет иметь другой иммиграционный статус параллельно.

Читайте также Как перейти с временной защиты на ВНЖ — варианты для украинцев в ЕС

Для чего вводят новые правила

В правительстве объясняют, что новая схема будет:

стимулировать людей активнее работать;

поощрять к обучению и повышению квалификации;

помогать перейти к самостоятельной жизни без государственной поддержки.

Также это должно дать больше определенности людям накануне завершения действия временной защиты.

Подробные условия подачи заявки и процедуре оформления власти Ирландии обещают обнародовать в сентябре 2026 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.