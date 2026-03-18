Єдиний податок має бути незмінним до кінця війни: що у Раді кажуть про дедлайн МВФ Сьогодні 09:01

У Верховній Раді прокоментували податковий ультиматум МВФ

Новини про вимогу МВФ підвищити податки в Україні до кінця березня викликали активну дискусію серед політиків. У парламенті запевняють: конкретних рішень або законопроєктів наразі немає, а розмови про підвищення податків — передчасні.

У Раді немає законопроєкту

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев спростував тезу, що міжнародна допомога залежить від підвищення податків.

«Перше. Про збільшення податків не йшлося, не йдеться і не буде йтися. Будь-які розмови, які я чув, точаться навколо прибирання пільг», — написав він.

Читайте також Коли запровадять ПДВ для ФОПів — строки ухвалення закону

За його словами, говорити про будь-які зміни зарано, адже уряд ще не подав відповідного законопроєкту.

«По-друге. Ці розмови та інші розмови щодо податків є безплідними до моменту подання КМ хоча б якогось законопроекту до ВР. Поки на нього нема навіть натяку», — коментує Гетманцев.

попри умовні дедлайни, парламент фізично не встигне розглянути податкові зміни найближчим часом. Наступний перегляд умов очікується лише у червні, тому часу для ухвалення рішень більше. Народний депутат Ярослав Железняк також підтвердив , що Верховна Рада наразі не має що розглядати. Він зазначив, що навіть. Наступний перегляд умов очікується лише у червні, тому часу для ухвалення рішень більше.

Які зміни обговорюють

За словами Железняка, серед усіх ідей найбільш реалістичною виглядає лише ініціатива щодо оподаткування цифрових платформ. Інші пропозиції викликають сумніви, зокрема через відносно невеликий фіскальний ефект.

Ключова позиція, яку окремо підкреслює Гетманцев, — незмінність єдиного податку до кінця війни.

«…Ще раз підтверджую свою позицію щодо незмінності єдиного податку до кінця війни».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли , що Міжнародний валютний фонд дав Україні час до кінця березня для виконання ключових вимог, зокрема підвищення податків. Як пише Bloomberg, ці заходи є необхідними для подальшого фінансування з боку МВФ.

