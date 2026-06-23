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Всемирный банк одобрил Первую программу политики развития DPO для Украины на 3,39 млрд долларов

Казна и Политика
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Всемирный банк одобрил Первую программу политики развития DPO для Украины на 3,39 млрд долларов
Всемирный банк одобрил Первую программу политики развития DPO для Украины на 3,39 млрд долларов
Совет директоров Всемирного банка в ночь на вторник одобрил Первую программу политики развития «Рабочие места в Украине и рост частного сектора» (DPO) с целью поддержки программы реформ Правительства Украины.
Об этом говорится в пресс-релизе банка.
Программа направлена ​​на создание условий для привлечения частного финансирования и инвестиций, содействия решению проблемы нехватки рабочей силы и углубления трансграничной рыночной интеграции.
«Эта первая операция в рамках серии из двух программ политики развития обеспечит финансирование на общую сумму в $3,39 млрд» , — говорится в пресс-релизе банка.

Подробности

Эта сумма включает ссуду Всемирного банка на сумму в $1,04 млрд, подкрепленную кредитным усилением на $540 млн от Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) при поддержке правительства Японии и гарантиями на $500 млн от правительства Великобритании, а также грант в размере $2,35 млрд от Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (F.O.R.T.I.S.).
«Несмотря на чрезвычайно сложные условия, Украина неуклонно продвигается в реализации своей программы реформ, создавая условия для частных инвестиций и создания рабочих мест, а также последовательно усиливая рынки и институции для реализации своего стремления к вступлению в Европейский Союз», — приводятся в релизе слова регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боба Сома.

Что это даст

Программа поддерживает восстановление Украины во главе с частным сектором путем продвижения реформ по 3 направлениям:
  • Среди них создание условий для финансирования и инвестиций со стороны частного сектора, в частности, путем реформирования нормативно-правовой базы, регулирующей публично-частное партнерство и финансовое посредничество для малых и средних предприятий, а также через усилия по продвижению программы приватизации.
  • Второе направление — привлечение квалифицированной рабочей силы на рабочие места путем реализации реформ по модернизации жилищной политики, развития предпринимательства среди ветеранов, поощрения участия женщин на рынке труда и уменьшения несоответствия компетенций требованиям.
  • Третье направление — продвижение трансграничной рыночной интеграции путем усиления прозрачности выплат для поддержки сельского хозяйства, интеграции институтов рынка электроэнергии с ЕС и приведения требований по экологическому мониторингу в соответствие.
По материалам:
Finance.ua
Украина
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