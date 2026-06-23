Всемирный банк одобрил Первую программу политики развития DPO для Украины на 3,39 млрд долларов Сегодня 10:12 — Казна и Политика

Всемирный банк одобрил Первую программу политики развития DPO для Украины на 3,39 млрд долларов

Совет директоров Всемирного банка в ночь на вторник одобрил Первую программу политики развития «Рабочие места в Украине и рост частного сектора» (DPO) с целью поддержки программы реформ Правительства Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Программа направлена ​​на создание условий для привлечения частного финансирования и инвестиций, содействия решению проблемы нехватки рабочей силы и углубления трансграничной рыночной интеграции.

«Эта первая операция в рамках серии из двух программ политики развития обеспечит финансирование на общую сумму в $3,39 млрд» , — говорится в пресс-релизе банка.

Подробности

Эта сумма включает ссуду Всемирного банка на сумму в $1,04 млрд, подкрепленную кредитным усилением на $540 млн от Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) при поддержке правительства Японии и гарантиями на $500 млн от правительства Великобритании, а также грант в размере $2,35 млрд от Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (F.O.R.T.I.S.).

«Несмотря на чрезвычайно сложные условия, Украина неуклонно продвигается в реализации своей программы реформ, создавая условия для частных инвестиций и создания рабочих мест, а также последовательно усиливая рынки и институции для реализации своего стремления к вступлению в Европейский Союз», — приводятся в релизе слова регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боба Сома.

Что это даст

Программа поддерживает восстановление Украины во главе с частным сектором путем продвижения реформ по 3 направлениям:

Среди них создание условий для финансирования и инвестиций со стороны частного сектора, в частности, путем реформирования нормативно-правовой базы, регулирующей публично-частное партнерство и финансовое посредничество для малых и средних предприятий, а также через усилия по продвижению программы приватизации.

Второе направление — привлечение квалифицированной рабочей силы на рабочие места путем реализации реформ по модернизации жилищной политики, развития предпринимательства среди ветеранов, поощрения участия женщин на рынке труда и уменьшения несоответствия компетенций требованиям.

Третье направление — продвижение трансграничной рыночной интеграции путем усиления прозрачности выплат для поддержки сельского хозяйства, интеграции институтов рынка электроэнергии с ЕС и приведения требований по экологическому мониторингу в соответствие.

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