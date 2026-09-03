Налоговая готовит новые правила для пострадавшего бизнеса: что изменится Сегодня 15:01

Налоговая проверка

Уничтоженное оборудование, поврежденные склады и товар, утраченные документы после российских обстрелов бизнес часто вынужден одновременно возобновлять работу и решать налоговые вопросы. ГНС готовит отдельный подход к таким предприятиям, чтобы уменьшить бюрократию и сосредоточить налоговый контроль только на реальных рисках.

Об этом сообщила и. о. председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух во время встречи с более чем 60 представителями бизнес-ассоциаций и институтов гражданского общества.

По ее словам, часть предложенных мер требуют законодательных изменений, однако ГНС уже подготовила комплекс шагов, которые можно реализовать в рамках налогового администрирования.

Как будут определять пострадавший бизнес

В системах ГНС планируют сформировать отдельный список предприятий, документально подтвердивших повреждения. Для них будет установлена ​​специальная отметка — «субъект хозяйствования, пострадавший в результате вооруженной агрессии рф».

Информацию для формирования списка будут брать, в частности, из данных:

ГСЧС;

военных администраций;

местных властей;

правоохранительных органов;

государственных реестров.

Это должно позволить не требовать от бизнеса повторно подавать документы, уже имеющиеся в государственных системах.

Падение оборотов, доходности или налоговой нагрузки также не должно автоматически становиться основанием для запроса налоговой или проверки. Сначала ГНС ​​планирует выяснить причины таких изменений и проверить, связаны ли они с последствиями обстрелов и только после этого оценивать налоговые риски.

Что изменится во взаимодействии с налоговой

ГНС планирует применять налоговый контроль к пострадавшему бизнесу только там, где есть реальные риски. Если проверка необходима, то ее предмет и объем должны быть максимально сосредоточены на конкретном риске.

Основным каналом взаимодействия с пострадавшими плательщиками станет Электронный кабинет. В ГНС также обещают не требовать повторно документов, которые уже есть в информационных системах службы или могут быть получены через межведомственный обмен.

Отдельно планируют уделять внимание ситуациям, когда предприятие из-за обстрелов потеряло первичные документы.

Если у пострадавшего бизнеса возникнет налоговый долг, ГНС должна безотлагательно сообщить об этом. При этом сам факт наличия налогового долга не означает автоматической потери статуса пострадавшего предприятия. В то же время, законные процедуры погашения долга будут оставаться в силе.

Для предприятий, подвергшихся критическим разрушениям, планируют также ввести персональное сопровождение. Ответственное лицо будет помогать плательщику во взаимодействии с налоговым, а к работе будут максимально привлекать Офисы налоговых консультантов.

«Делаем все, чтобы пострадавшие от атак россиян получали не формальную, а адресную помощь в администрировании», — отметила Леся Карнаух.

В ходе встречи с бизнесом также обсудили вопросы СМКОР, проверок и обжалования, дробления бизнеса, возмещения НДС и валютного контроля.

введением налоговых каникул для предпринимателей, чье имущество было уничтожено в результате российских атак. Ранее мы сообщали , что после очередного обстрела соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешнюк призвал счье имущество было уничтожено в результате российских атак.

В то же время глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев говорит , что нельзя ввести общие налоговые каникулы для бизнеса, поскольку налоговые поступления необходимы для финансирования обороны.

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