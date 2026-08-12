Уничтоженное имущество, оборудование и товар: как бизнесу зафиксировать убытки и получить компенсацию Сегодня 08:06

Бизнес, пострадавший из-за войны войны, t.me

Разрушенный офис, склад с товаром или производственное оборудование — это не значит, что бизнес потерял право на компенсацию. Для предпринимателей, чье имущество пострадало из-за войны войны, важно не только зафиксировать сам факт разрушения, но и правильно собрать доказательства. От этого будет зависеть возможность претендовать на возмещение ущерба в будущем.

Со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков Украины рассказываем, какое имущество бизнеса может подпадать под компенсацию, какие документы нужно собрать и на какие налоговые облегчения предприниматели могут рассчитывать уже сейчас.

Кто может получить компенсацию

Претендовать на возмещение могут предприятия любой формы собственности как юридические лица, так и ФЛП, имущество которых пострадало в результате боевых действий. Однако в отличие от граждан (получающих выплаты за жилье через программу «єВідновлення»), для юридических лиц механизм компенсации является более сложным.

Предприятие должно:

быть официально зарегистрировано в Украине,

не иметь среди бенефициаров граждан или резидентов россии,

а также не находиться в процедуре банкротства или ликвидации.

Подать заявление в Международный реестр убытков могут все пострадавшие компании.

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Что именно компенсируют

Компенсация может относиться практически к любому имуществу предприятия, которое находилось на его балансе или принадлежало ему на праве собственности и было уничтожено, повреждено или похищено.

В частности, речь идет о:

недвижимость — производственные помещения, офисы, склады, магазины и сооружения;

машины и оборудование — станки, конвейеры, производственные линии и спецтехнику;

транспорт — корпоративные автомобили, грузовики и сельскохозяйственная техника;

товарно-материальные ценности — готовая продукция, сырье и полуфабрикаты;

упущенная выгода — ущерб из-за невозможности вести хозяйственную деятельность.

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Какие документы нужны

Для подачи заявления нужно сформировать так называемый «кейс ущерба». В него должны войти документы, подтверждающие право на имущество и факт его повреждения.

В частности, нужны:

правоустанавливающие документы — выписки из реестров прав, договоры купли-продажи или аренды, технические паспорта, данные по балансу предприятия;

акты фиксации — документ ГСЧС о пожаре или обстреле, а также выписка из ЕРДР об открытии уголовного производства;

внутренние документы — приказ о проведении инвентаризации и акте инвентаризации поврежденного или уничтоженного имущества;

экспертные и оценочные документы — отчет об техническом обследовании и официальный отчет об оценке имущества;

фото и видео разрушений, желательно с указанием геолокации и времени, а также скриншоты сообщений СМИ об обстреле соответствующей локации.

Как определяют сумму ущерба

Размер возмещения определяют по двум основным показателям.

Первый — прямой ущерб . Это стоимость восстановления поврежденного имущества или его рыночная стоимость на дату разрушения, если восстановление экономически нецелесообразно.

. Это стоимость восстановления поврежденного имущества или его рыночная стоимость на дату разрушения, если восстановление экономически нецелесообразно. Второй — упущенная выгода, то есть неполученный доход. Ее рассчитывают на основе финансовых показателей предприятия за предыдущие периоды. Оценщик определяет доход, который предприятие могло бы получить, если бы его имущество и производственные мощности не были уничтожены из-за военных действий.

Что нужно сделать сразу

Первым шагом после повреждения имущества должен быть вызов ГСЧС. Представители службы должны ликвидировать последствия происшествия и составить соответствующий акт пожара или разрушения.

Также нужно обратиться в Национальную полицию, чтобы сведения внесли в ЕРДР и открыли уголовное производство по факту военного преступления.

Как отмечают эксперты, эти первичные документы являются основой дальнейшего подтверждения убытков как последствий военных действий.

В то же время, с фиксацией лучше не медлить: со временем собирать доказательства повреждений может быть сложнее.

На какие льготы можно рассчитывать

Предприятия могут не только фиксировать убытки для предстоящей компенсации, но и воспользоваться отдельными налоговыми и финансовыми облегчениями уже сейчас.

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Бизнес имеет право на такие финоблегчения:

НДС: списание уничтоженных товаров или основных средств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы без начисления «компенсационных» налоговых обязательств по НДС.

списание уничтоженных товаров или основных средств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы без начисления «компенсационных» налоговых обязательств по НДС. Налог на недвижимость: освобождение от начисления и уплаты налога на недвижимое имущество, (кроме земельного участка), если объект разрушен, поврежден или расположен на территориях активных боевых действий или временной оккупации (согласно списку Минреинтеграции).

освобождение от начисления и уплаты налога на недвижимое имущество, (кроме земельного участка), если объект разрушен, поврежден или расположен на территориях активных боевых действий или временной оккупации (согласно списку Минреинтеграции). Экологический налог: освобождение от уплаты экологического налога действует для объектов, расположенных на территориях активных боевых действий или временной оккупации, а также в случае полного или частичного прекращения выбросов и сбросов вследствие разрушения предприятия (при надлежащей фиксации факта повреждения имущества).

Где фиксируют ущерб

На международном уровне данные о разрушенном имуществе предприятия представляют в Международный реестр убытков (Register of Damage for Ukraine).

Это первый компонент будущего компенсационного механизма. Фиксация ущерба в реестре должна стать основой для возможного получения предприятиями выплат за счет замороженных активов рф или специальных международных фондов.

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Специалисты ВОО АППУ советуют бизнесу не откладывать первоначальную фиксацию повреждений. Даже если у предприятия пока нет средств на полную оценку убытков, стоит сразу получить документы от ГСЧС и Национальной полиции.

Также рекомендуется создать защищенный электронный или облачный архив с фото, видео, сканами документов и инвентаризационными актами, а бумажные оригиналы хранить отдельно.

Еще один шаг — заранее подготовить документы для подачи в Реестр убытков и проверить, входит ли территория, где расположен бизнес, в официальный перечень территорий активных боевых действий или оккупации. Это необходимо, в частности, для применения предусмотренных налоговых льгот.

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