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Уничтоженное имущество, оборудование и товар: как бизнесу зафиксировать убытки и получить компенсацию

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Бизнес, пострадавший из-за войны войны
Бизнес, пострадавший из-за войны войны, t.me
Разрушенный офис, склад с товаром или производственное оборудование — это не значит, что бизнес потерял право на компенсацию. Для предпринимателей, чье имущество пострадало из-за войны войны, важно не только зафиксировать сам факт разрушения, но и правильно собрать доказательства. От этого будет зависеть возможность претендовать на возмещение ущерба в будущем.
Со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков Украины рассказываем, какое имущество бизнеса может подпадать под компенсацию, какие документы нужно собрать и на какие налоговые облегчения предприниматели могут рассчитывать уже сейчас.

Кто может получить компенсацию

Претендовать на возмещение могут предприятия любой формы собственности как юридические лица, так и ФЛП, имущество которых пострадало в результате боевых действий. Однако в отличие от граждан (получающих выплаты за жилье через программу «єВідновлення»), для юридических лиц механизм компенсации является более сложным.
Предприятие должно:
  • быть официально зарегистрировано в Украине,
  • не иметь среди бенефициаров граждан или резидентов россии,
  • а также не находиться в процедуре банкротства или ликвидации.
Подать заявление в Международный реестр убытков могут все пострадавшие компании.

Что именно компенсируют

Компенсация может относиться практически к любому имуществу предприятия, которое находилось на его балансе или принадлежало ему на праве собственности и было уничтожено, повреждено или похищено.
В частности, речь идет о:
  • недвижимость — производственные помещения, офисы, склады, магазины и сооружения;
  • машины и оборудование — станки, конвейеры, производственные линии и спецтехнику;
  • транспорт — корпоративные автомобили, грузовики и сельскохозяйственная техника;
  • товарно-материальные ценности — готовая продукция, сырье и полуфабрикаты;
  • упущенная выгода — ущерб из-за невозможности вести хозяйственную деятельность.
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Какие документы нужны

Для подачи заявления нужно сформировать так называемый «кейс ущерба». В него должны войти документы, подтверждающие право на имущество и факт его повреждения.
В частности, нужны:
  • правоустанавливающие документы — выписки из реестров прав, договоры купли-продажи или аренды, технические паспорта, данные по балансу предприятия;
  • акты фиксации — документ ГСЧС о пожаре или обстреле, а также выписка из ЕРДР об открытии уголовного производства;
  • внутренние документы — приказ о проведении инвентаризации и акте инвентаризации поврежденного или уничтоженного имущества;
  • экспертные и оценочные документы — отчет об техническом обследовании и официальный отчет об оценке имущества;
  • фото и видео разрушений, желательно с указанием геолокации и времени, а также скриншоты сообщений СМИ об обстреле соответствующей локации.

Как определяют сумму ущерба

Размер возмещения определяют по двум основным показателям.
  • Первый — прямой ущерб. Это стоимость восстановления поврежденного имущества или его рыночная стоимость на дату разрушения, если восстановление экономически нецелесообразно.
  • Второй — упущенная выгода, то есть неполученный доход. Ее рассчитывают на основе финансовых показателей предприятия за предыдущие периоды. Оценщик определяет доход, который предприятие могло бы получить, если бы его имущество и производственные мощности не были уничтожены из-за военных действий.
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Что нужно сделать сразу

Первым шагом после повреждения имущества должен быть вызов ГСЧС. Представители службы должны ликвидировать последствия происшествия и составить соответствующий акт пожара или разрушения.
Также нужно обратиться в Национальную полицию, чтобы сведения внесли в ЕРДР и открыли уголовное производство по факту военного преступления.
Как отмечают эксперты, эти первичные документы являются основой дальнейшего подтверждения убытков как последствий военных действий.
В то же время, с фиксацией лучше не медлить: со временем собирать доказательства повреждений может быть сложнее.

На какие льготы можно рассчитывать

Предприятия могут не только фиксировать убытки для предстоящей компенсации, но и воспользоваться отдельными налоговыми и финансовыми облегчениями уже сейчас.
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Бизнес имеет право на такие финоблегчения:
  • НДС: списание уничтоженных товаров или основных средств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы без начисления «компенсационных» налоговых обязательств по НДС.
  • Налог на недвижимость: освобождение от начисления и уплаты налога на недвижимое имущество, (кроме земельного участка), если объект разрушен, поврежден или расположен на территориях активных боевых действий или временной оккупации (согласно списку Минреинтеграции).
  • Экологический налог: освобождение от уплаты экологического налога действует для объектов, расположенных на территориях активных боевых действий или временной оккупации, а также в случае полного или частичного прекращения выбросов и сбросов вследствие разрушения предприятия (при надлежащей фиксации факта повреждения имущества).

Где фиксируют ущерб

На международном уровне данные о разрушенном имуществе предприятия представляют в Международный реестр убытков (Register of Damage for Ukraine).
Это первый компонент будущего компенсационного механизма. Фиксация ущерба в реестре должна стать основой для возможного получения предприятиями выплат за счет замороженных активов рф или специальных международных фондов.
Специалисты ВОО АППУ советуют бизнесу не откладывать первоначальную фиксацию повреждений. Даже если у предприятия пока нет средств на полную оценку убытков, стоит сразу получить документы от ГСЧС и Национальной полиции.
Также рекомендуется создать защищенный электронный или облачный архив с фото, видео, сканами документов и инвентаризационными актами, а бумажные оригиналы хранить отдельно.
Еще один шаг — заранее подготовить документы для подачи в Реестр убытков и проверить, входит ли территория, где расположен бизнес, в официальный перечень территорий активных боевых действий или оккупации. Это необходимо, в частности, для применения предусмотренных налоговых льгот.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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