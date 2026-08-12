Кто из коррупционеров передал больше денег на ВСУ Сегодня 09:02

Коррупция

За первое полугодие 2026 года на нужды сил обороны передали 139,1 млн грн средств и имущества, связанных с уголовными производствами НАБУ и САП. Наибольшие суммы поступили по нескольким резонансным делам, в частности по Одесскому припортовому заводу и бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.



Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк.

НАБУ не уточняет, какие именно уголовные производства сформировали общую сумму в 139,1 млн грн. В то же время, по обнародованным решениям ВАКС и сообщениям антикоррупционных органов можно определить наибольшие взносы. На четыре таких дела приходится почти 91% всей суммы.

Кто передал больше всего?

Фигуранты дела Одесского припортового завода — 50 млн грн. Речь идет о бывшем члене правления ОПЗ Ольге Ткаченко и бенефициаре компании-посреднике Newscope Estates Павле Чумаке. По условиям соглашения по делу ОПЗ обвиняемые должны были направить 50 млн грн в поддержку ВСУ через UNITED24.

Речь идет о бывшем члене правления ОПЗ Ольге Ткаченко и бенефициаре компании-посреднике Newscope Estates Павле Чумаке. По условиям соглашения по делу ОПЗ обвиняемые должны были направить 50 млн грн в поддержку ВСУ через UNITED24. Экспредседатель Верховного Суда Всеволод Князев — $1,1046 млн, или около 49 млн грн по курсу на дату приговора. 8 июня ВАКС утвердил его соглашение с прокурором САП. Одним из условий стало перечисление этой суммы в поддержку ВСУ.

по курсу на дату приговора. 8 июня ВАКС утвердил его соглашение с прокурором САП. Одним из условий стало перечисление этой суммы в поддержку ВСУ. Экснардеп от «Блока Петра Порошенко» Вадим Нестеренко — 15 млн грн. 2 марта ВАКС утвердил соглашение со следствием по делу о незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве. По условиям соглашения Нестеренко должен был возместить нанесенный государству ущерб и дополнительно перечислить 15 млн грн фонда «Повернись живим» для ВСУ. Ему был назначен условный срок.

2 марта ВАКС утвердил соглашение со следствием по делу о незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве. По условиям соглашения Нестеренко должен был возместить нанесенный государству ущерб и дополнительно перечислить 15 млн грн фонда «Повернись живим» для ВСУ. Ему был назначен условный срок. Эксдиректор Житомирского бронетанкового завода Сергей Бутенко — 12 млн грн. По соглашению с прокурором САП он должен был перечислить эту сумму в поддержку ВСУ. Отдельно Бутенко обязался возместить заводу 5,76 млн грн убытков.

Указанные суммы не включают средства, которые фигуранты дел обязались уплатить или уже уплатили в качестве возмещения ущерба государству и предприятиям.

Ранее Finance.ua отмечал , что, по словам руководителя САП, коррупция в Украине не демонстрирует тенденции к снижению, а уровень топкоррупции даже растет.

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наличные почти в 90 валютах мира, криптовалюту на почти 839 млн грн, зарубежную недвижимость более 4,1 млрд грн и драгоценные металлы более 1,2 млрд грн. Кроме того, мы писали , что по данным деклараций за 2025 год должностные лица задекларироваликриптовалюту на почти 839 млн грн, зарубежную недвижимость более 4,1 млрд грн и драгоценные металлы более 1,2 млрд грн.

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