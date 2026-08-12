Кто из коррупционеров передал больше денег на ВСУ
Кто передал больше всего?
- Фигуранты дела Одесского припортового завода — 50 млн грн. Речь идет о бывшем члене правления ОПЗ Ольге Ткаченко и бенефициаре компании-посреднике Newscope Estates Павле Чумаке. По условиям соглашения по делу ОПЗ обвиняемые должны были направить 50 млн грн в поддержку ВСУ через UNITED24.
- Экспредседатель Верховного Суда Всеволод Князев — $1,1046 млн, или около 49 млн грн по курсу на дату приговора. 8 июня ВАКС утвердил его соглашение с прокурором САП. Одним из условий стало перечисление этой суммы в поддержку ВСУ.
- Экснардеп от «Блока Петра Порошенко» Вадим Нестеренко — 15 млн грн. 2 марта ВАКС утвердил соглашение со следствием по делу о незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве. По условиям соглашения Нестеренко должен был возместить нанесенный государству ущерб и дополнительно перечислить 15 млн грн фонда «Повернись живим» для ВСУ. Ему был назначен условный срок.
- Эксдиректор Житомирского бронетанкового завода Сергей Бутенко — 12 млн грн. По соглашению с прокурором САП он должен был перечислить эту сумму в поддержку ВСУ. Отдельно Бутенко обязался возместить заводу 5,76 млн грн убытков.
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