Временное перемещение, а не эвакуация: в КГГА прокомментировали заявления СМИ Сегодня 14:27

Киев готовится к разным сценариям прохождения отопительного сезона, в частности, к возможным длительным перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением. В рамках этой подготовки город проверяет данные о жильцах, которым из-за возраста, состояния здоровья или в связи с жизненными обстоятельствами может потребоваться дополнительная помощь.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

Речь идет прежде всего об одиноких пожилых людях, людях с инвалидностью, детях с инвалидностью и об отдельных семьях, которые при сложных условиях могут не справиться самостоятельно.

«Город призывает медиа и граждан использовать корректную терминологию. Эвакуация и временное перемещение — разные процедуры. Сейчас речь идет о возможном временном перемещении отдельных людей в случае кризисной ситуации, если длительное отсутствие базовых коммунальных услуг будет создавать для них реальные риски. Оно происходит исключительно с согласия самого человека или его законного представителя», — заявила Хонда.

Кого могут временно переместить

Теперь свое желание в случае необходимости временно переместиться выразили чуть более 1 300 одиноких пожилых людей, около 400 детей с инвалидностью и 500 человек с инвалидностью. Это количество может меняться, в частности во время отопительного сезона.

«Для большинства людей решением может быть не перемещение, а усиление помощи по месту жительства: доставка продуктов и теплых наборов, дополнительные визиты социальных работников, организация питания, помощь с транспортом и т. д. Поэтому называть эти меры эвакуацией 200 тысяч киевлян некорректно. Важно не подменять содержание подготовительной работы громкими заголовками, которые могут вводить людей в заблуждение», — отметила замглавы КГГА.

Прошлой зимой было более 3 тысяч случаев, когда люди отказывались от временного перемещения даже при наличии подготовленного места и транспорта. Поэтому сейчас город заранее выясняет, есть ли у людей родственники или близкие, к которым при необходимости могут поехать, будут ли нуждаться в помощи города и какой вариант будет для них приемлемым.

После того, как город совместно с райгосадминистрациями обустроит места для временного пребывания киевлян, об этом сообщат на официальных страницах КГГА. Столица также будет информировать о количестве таких мест и условиях пребывания.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Суспільне писал , что в Киеве готовят места для временного переселения людей на случай длительных зимних блэкаутов. В списки внесли более 200 тысяч киевлян, которым может быть сложно оставаться дома без света и отопления. Согласие на такое перемещение дали две тысячи человек.

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