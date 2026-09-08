Транспортный коллапс в Киеве: Корецкий поручил обеспечить должную работу метро во время тревоги Сегодня 13:34

Транспортный коллапс в Киеве

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел срочное совещание с чиновниками правительства и представителями столичных властей из-за транспортных проблем в Киеве. Он поручил немедленно обеспечить должную работу метрополитена.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что Корецкий поручил немедленно обеспечить надлежащую работу метрополитена в соответствии с решениями, принятыми правительством, чтобы люди могли безопасно и нормально добраться домой.

«Нет и не может быть абсолютно никаких оснований медлить с этим», — подчеркнул глава правительства.

Корецкий требует оперативной реакции

Премьер-министр отметил, что пробки на дорогах, очереди и толпы на остановках общественного транспорта не добавляют безопасности и комфорта людям.

«Решения должны выполняться! Выполняться быстро и с учетом актуальной ситуации в городе. Жду от городских властей оперативной реакции», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Киеве определили порядок работы метрополитена на открытых участках линий во время желтого и красного уровней угрозы. Также установили правила движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.

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При желтом уровне угрозы Сырецко-Печерская линия (зеленая ветка метро) будет работать без ограничений. Поезда будут курсировать через Южный мост, обеспечивая перевозку пассажиров между левым и правым берегами Днепра.

В случае объявления красного уровня угрозы зеленая ветка метро будет курсировать на двух отдельных участках: между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Славутич» — «Красный хутор».

Святошинско-Броварская линия (красная ветка) и далее будет работать в ограниченном режиме. Пассажиров будут перевозить по подземному участку между станциями «Академгородок» и «Арсенальная».

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