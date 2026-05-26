Казахстан не будет выполнять решение арбитража в отношении Газпрома в пользу Нафтогаза — министр юстиции страны Сегодня 04:35 — Мир

Суд Международного финансового центра "Астана" принял принудительное взыскание около 1,4 миллиарда долларов с Газпрома

Власти Казахстана не будут выполнять решение суда Международного финансового центра «Астана» о признании ранее принятого международным арбитражем решения о взыскании с российского Газпрома 1,4 миллиарда долларов в пользу украинского Нафтогаза.

Об этом в комментарии казахстанскому изданию Zakon. kz заявил министр юстиции страны Эрлан Сарсембаев.

По его словам, Казахстан «не станет транзитной площадкой для выполнения решений, не имеющих с ним правовой связи».

Сарсембаев также отметил, что Газпром не является участником Международного финансового центра «Астана», а спорное соглашение не было выполнено в пределах его полномочий. При этом, как утверждает министр, стороны не заключали соглашения о передаче вопросов признания и исполнения в этот суд.

20 мая суд Международного финансового центра «Астана» принял принудительное взыскание около 1,4 миллиарда долларов с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза». Речь идет о деле организации транзита голубого топлива.

Тогда в Минюсте Казахстана заявили, что Астана не имеет отношения к этому делу, поскольку суд не входит в судебную систему страны и действует по собственному регламенту и международным правилам.

Что известно об этом деле

Как сообщали в Нафтогазе, согласно соглашению об организации транспортировки природного газа от 2019 года, украинская компания была обязана организовывать транзит голубого топлива по территории Украины для российского Газпрома до прекращения действия соглашения 1 января 2025 года.

В мае 2022-го в результате действий армии рф организация транзита газа через точку входа «Сохрановка» остановилась. Несмотря на это, «Нафтогаз» продолжил предоставлять предусмотренные соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа «Суджа». Но Газпром отказался платить в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.

В сентябре того же года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это предусмотрено соглашением между компаниями.

В июне 2025 года арбитражный трибунал с местом арбитража в Швейцарии принял окончательное решение, признав Газпром полностью ответственным за невыполнение своих обязательств и установив отсутствие каких-либо обоснованных оснований для неуплаты. Тогда суд обязал российскую компанию уплатить задолженность за услуги по организации транзита газа, проценты и арбитражные расходы.

В январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отказал Газпрому в обжаловании решения, окончательно подтвердив его силу.

В Нафтогазе отметили, что поскольку Газпром добровольно не выполнил свои обязательства, украинская компания продолжает добиваться взыскания активов должника в разных юрисдикциях.

