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Украина подписала «транспортный безвиз» с Албанией

Казна и Политика
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Украина подписала «транспортный безвиз» с Албанией
Украина подписала «транспортный безвиз» с Албанией
Министерство развития общин и территорий Украины 16 июня подписало Соглашение о международном автомобильном сообщении между Украиной и Албанией.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины в своем Telegram-канале.
«Расширение географии перевозок — это непосредственный приоритет Минразвития и нашей команды. Мы последовательно работаем над увеличением количества стран, с которыми мы имеем прямое сообщение. Албания — это 37-я страна, с которой у нас будет «транспортный безвиз», — подчеркнул Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.

Что это дает

В сообщении говорится, что украинские грузовики и автобусы фактически не имели возможности прямых перевозок с Албанией, равно как и албанские перевозчики не имели возможности полноценно работать на украинском направлении.
Соответственно, отсутствовали правовые механизмы для грузовых и пассажирских перевозок между странами.
Новое Соглашение устраняет эти ограничения и создает условия как для грузовых, так и для пассажирских перевозок.
Отмечается, что документ сразу предусматривает введение «транспортного безвиза» для грузовых перевозок.
Соглашение подписали заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач и министр инфраструктуры и энергетики Албании Энеа Каракачи.
По материалам:
Finance.ua
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