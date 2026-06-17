Украина подписала «транспортный безвиз» с Албанией Сегодня 13:10 — Казна и Политика

Украина подписала «транспортный безвиз» с Албанией

Министерство развития общин и территорий Украины 16 июня подписало Соглашение о международном автомобильном сообщении между Украиной и Албанией.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины в своем Telegram-канале.

«Расширение географии перевозок — это непосредственный приоритет Минразвития и нашей команды. Мы последовательно работаем над увеличением количества стран, с которыми мы имеем прямое сообщение. Албания — это 37-я страна, с которой у нас будет «транспортный безвиз», — подчеркнул Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.

Что это дает

В сообщении говорится, что украинские грузовики и автобусы фактически не имели возможности прямых перевозок с Албанией, равно как и албанские перевозчики не имели возможности полноценно работать на украинском направлении.

Соответственно, отсутствовали правовые механизмы для грузовых и пассажирских перевозок между странами.

Новое Соглашение устраняет эти ограничения и создает условия как для грузовых, так и для пассажирских перевозок.

Отмечается, что документ сразу предусматривает введение «транспортного безвиза» для грузовых перевозок.

Соглашение подписали заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач и министр инфраструктуры и энергетики Албании Энеа Каракачи.

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