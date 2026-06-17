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АМКУ оштрафовал водоснабжающую организацию более чем на 5 млн грн за злоупотребления

Казна и Политика
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16 июня 2026 года Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины признала субъекта хозяйствования таким, что занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу в пределах территории своей деятельности.
При рассмотрении дела установлено, что предприятие применяло экономически необоснованный размер платы за абонентское обслуживание для потребителей, с которыми заключены индивидуальные договоры о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и/или централизованному водоотводу, вследствие включения в расчет необоснованных расходов.
Такие действия признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке.
На предприятие наложен штраф в размере 5 084 394 гривен, а также обязано прекратить нарушение и устранить его последствия.
По материалам:
Finance.ua
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