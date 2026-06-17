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Украина планирует произвести 10 млн беспилотников до конца 2026 года — Зеленский

Казна и Политика
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Украина планирует произвести 10 млн беспилотников до конца 2026 года — Зеленский
Украина планирует произвести 10 млн беспилотников до конца 2026 года — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца 2026 года Украина планирует произвести около 10 млн беспилотников. По его словам, у страны также есть возможность вдвое увеличить объемы производства.
Об этом он сказал по итогам встреч на полях саммита стран «большой семерки» (G7) в Эвиан-ле-Бен (Франция), передает «Интерфакс-Украина».
«Сейчас мы должны произвести около 10 миллионов беспилотников в течение этого года. Но мы можем удвоить. И это тоже, я думаю, хорошая новость с нашей точки зрения», — сказал Зеленский.

Развитие Miltech-направления и санкции

Президент добавил, что, кроме этого, «еще есть хорошие новости из нашей отрасли по направлению Miltech».
«Это тоже хорошо. Хорошие санкции (против рф. — Ред.) начали действовать, но санкций недостаточно», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на The Economist писал, что в войне наступил переломный момент: Украина все сильнее изматывает рф почти по всем показателям — скоро в россии «все может начать сыпаться». Директор российского центра разработки дронов в Великом Новгороде Алексей Чадаев в апреле заявил, что россия потеряла преимущество в сфере беспилотных технологий и сталкивается с проблемами логистики вблизи фронта. В марте Украина впервые превзошла россию по количеству дальнобойных атак дронами. Под удары регулярно попадают объекты на расстоянии около 2 тыс. км от украинской границы.
Также мы рассказывали, что Украина начала развертывание собственной спутниковой сети. Два первых аппарата уже находятся на орбите. Уже в 2027 году разработчики планируют вывести в космос еще десятки спутников, что позволит Украине меньше полагаться на США и западные частные корпорации.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ЗеленскийАрмия
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