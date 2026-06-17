Отмечается, что Европейский Союз начал официальные переговоры о вступлении Украины, открыв первый из шести переговорных кластеров, охватывающий вопросы судебной системы, верховенства права, государственных закупок и финансового контроля.
Украина рассчитывает открыть другие переговорные направления уже этим летом.
Адаптация к европейским стандартам — важное условие привлечения иностранного капитала, который должен играть ключевую роль в восстановлении Украины после войны.
Банковский сектор уже на 78% отвечает стандартам ЕС
По словам главы НБУ, несмотря на полномасштабное вторжение россии в 2022 году, банковская система Украины успешно выдержала многочисленные вызовы, в том числе экономические потрясения, отключение электроэнергии и киберугрозы.
В настоящее время банковский сектор остается прибыльным, стабильным и ликвидным. Уровень проблемных кредитов приблизился к исторически низким показателям, а у банков достаточный запас капитала.
Пышный сообщил, что уровень соответствия украинского банковского законодательства и регуляторных норм стандартам ЕС вырос до 78%. К началу полномасштабной войны этот показатель составил около 50%.
Страховой рынок только на 55% адаптирован к нормам ЕС
В страховом секторе уровень гармонизации с законодательством Евросоюза составляет около 55%.
По словам главы НБУ, регулятор проводит масштабную реформу страхового рынка, направленную на повышение его прозрачности, стабильности и инвестиционной привлекательности.
НБУ готовит более 50 законодательных изменений
Пышный сообщил, что Национальный банк работает над масштабным пакетом реформ, включающим более 50 новых законов и нормативно-правовых актов.
Ожидается, что эти изменения укрепят финансовую систему страны и помогут привести ее в соответствие с требованиями Европейского Союза.
Параллельно идет разработка решений по усилению достаточности капитала и операционной устойчивости финансовых учреждений.
Стоимость восстановления Украины
По оценкам правительства Украины и Всемирного банка, восстановление и восстановление страны в течение следующего десятилетия потребует около 588 млрд долларов.
По словам Пышного, международная финансовая помощь в этом году составит 53 млрд долларов, в следующем году — 42 млрд долларов. «Объем международной финансовой помощи будет уменьшаться по мере снижения рисков безопасности», — добавил он.
Глава НБУ подчеркнул, что для долгосрочного экономического восстановления Украине необходимо активнее привлекать частный капитал.
Также регулятор постепенно ослабляет введенные в войну валютные ограничения для поддержки бизнеса, экономики и инвестиционной активности.
По словам Пышного, НБУ переходит от жестких кризисных ограничений к более гибкому подходу, основанному на оценке рисков.
«Это части одного механизма, которые позволят как можно скорее восстановить свободное движение капитала. Свободное движение капитала является частью наших обязательств в рамках вступления в Европейский Союз», — подытожил он.