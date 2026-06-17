НБУ стремится адаптировать банковский сектор к стандартам ЕС к 2028 году — Пышный Сегодня 16:05 — Казна и Политика

НБУ готовит более 50 законодательных изменений

Украина ускоряет реформы в банковском и страховом секторах для приближения к стандартам Европейского Союза к 2028 году.

Об этом в интервью Reuters заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Отмечается, что Европейский Союз начал официальные переговоры о вступлении Украины, открыв первый из шести переговорных кластеров, охватывающий вопросы судебной системы, верховенства права, государственных закупок и финансового контроля.

Украина рассчитывает открыть другие переговорные направления уже этим летом.

Адаптация к европейским стандартам — важное условие привлечения иностранного капитала, который должен играть ключевую роль в восстановлении Украины после войны.

Банковский сектор уже на 78% отвечает стандартам ЕС

По словам главы НБУ, несмотря на полномасштабное вторжение россии в 2022 году, банковская система Украины успешно выдержала многочисленные вызовы, в том числе экономические потрясения, отключение электроэнергии и киберугрозы.

В настоящее время банковский сектор остается прибыльным, стабильным и ликвидным. Уровень проблемных кредитов приблизился к исторически низким показателям, а у банков достаточный запас капитала.

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Пышный сообщил, что уровень соответствия украинского банковского законодательства и регуляторных норм стандартам ЕС вырос до 78%. К началу полномасштабной войны этот показатель составил около 50%.

Страховой рынок только на 55% адаптирован к нормам ЕС

В страховом секторе уровень гармонизации с законодательством Евросоюза составляет около 55%.

По словам главы НБУ, регулятор проводит масштабную реформу страхового рынка, направленную на повышение его прозрачности, стабильности и инвестиционной привлекательности.

НБУ готовит более 50 законодательных изменений

Пышный сообщил, что Национальный банк работает над масштабным пакетом реформ, включающим более 50 новых законов и нормативно-правовых актов.

Ожидается, что эти изменения укрепят финансовую систему страны и помогут привести ее в соответствие с требованиями Европейского Союза.

Параллельно идет разработка решений по усилению достаточности капитала и операционной устойчивости финансовых учреждений.

Стоимость восстановления Украины

По оценкам правительства Украины и Всемирного банка, восстановление и восстановление страны в течение следующего десятилетия потребует около 588 млрд долларов.

По словам Пышного, международная финансовая помощь в этом году составит 53 млрд долларов, в следующем году — 42 млрд долларов. «Объем международной финансовой помощи будет уменьшаться по мере снижения рисков безопасности», — добавил он.

Глава НБУ подчеркнул, что для долгосрочного экономического восстановления Украине необходимо активнее привлекать частный капитал.

Также регулятор постепенно ослабляет введенные в войну валютные ограничения для поддержки бизнеса, экономики и инвестиционной активности.

По словам Пышного, НБУ переходит от жестких кризисных ограничений к более гибкому подходу, основанному на оценке рисков.

«Это части одного механизма, которые позволят как можно скорее восстановить свободное движение капитала. Свободное движение капитала является частью наших обязательств в рамках вступления в Европейский Союз», — подытожил он.

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