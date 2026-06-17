НБУ обнародовал список системно важных банков на 2026 год
Какие банки остались системно важными
- а́банк;
- Идея Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Кредобанк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- Пивденный;
- ПриватБанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсал Банк.
Справка Finance.ua:
- Системно важный банк — это банк, деятельность которого оказывает влияние на стабильность всей банковской системы.
- Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки и осуществляет усиленный надзор за ними. Особое внимание регулятора к деятельности системно важных учреждений необходимо для сохранения финансовой стабильности.
- Ненадлежащее функционирование или банкротство СВБ может нанести ущерб финансовой системе и негативно повлиять на экономику в целом.
- Регулятор осуществляет усиленный надзор за СВБ и устанавливает для них дополнительные требования, чтобы снизить вероятность их банкротства.
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