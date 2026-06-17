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НБУ обнародовал список системно важных банков на 2026 год

Фондовый рынок
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В перечень системно важных банков в 2026 году вошли те же учреждения, которые имели этот статус в 2025 году.
В перечень системно важных банков в 2026 году вошли те же учреждения, которые имели этот статус в 2025 году.
Национальный банк Украины по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков подтвердил статус системно важных для 16 финансовых учреждений.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Какие банки остались системно важными

В перечень системно важных банков в 2026 году вошли те же учреждения, которые имели этот статус в 2025 году:
  • а́банк;
  • Идея Банк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • Кредобанк;
  • ОТП Банк;
  • Ощадбанк;
  • Пивденный;
  • ПриватБанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк;
  • Сенс Банк;
  • Таскомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Универсал Банк.
Перечень утвержден решением правления Национального банка от 11 июня 2026 г. № 178-рш «Об определении системно важных банков».
В НБУ отметили, что обновленный список будет использоваться при осуществлении банковского надзора.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк утвердил Положение об установлении повышенных значений пруденциальных нормативов для банков Украины. Документ направлен на дальнейшее приближение банковского регулирования Украины к законодательству Европейского Союза.
Документ предусматривает возможность установления Национальным банком повышенных требований к достаточности капитала и ликвидности в зависимости от профиля риска конкретного банка и результатов надзорной оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Справка Finance.ua:

  • Системно важный банк — это банк, деятельность которого оказывает влияние на стабильность всей банковской системы.
  • Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки и осуществляет усиленный надзор за ними. Особое внимание регулятора к деятельности системно важных учреждений необходимо для сохранения финансовой стабильности.
  • Ненадлежащее функционирование или банкротство СВБ может нанести ущерб финансовой системе и негативно повлиять на экономику в целом.
  • Регулятор осуществляет усиленный надзор за СВБ и устанавливает для них дополнительные требования, чтобы снизить вероятность их банкротства.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныНБУ
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