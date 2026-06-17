НБУ обнародовал список системно важных банков на 2026 год Сегодня 10:04 — Фондовый рынок

В перечень системно важных банков в 2026 году вошли те же учреждения, которые имели этот статус в 2025 году.

Национальный банк Украины по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков подтвердил статус системно важных для 16 финансовых учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Какие банки остались системно важными

В перечень системно важных банков в 2026 году вошли те же учреждения, которые имели этот статус в 2025 году:

а́банк;

Идея Банк;



Креди Агриколь Банк;



Кредобанк;



ОТП Банк;



Ощадбанк;



Пивденный;



ПриватБанк;



ПУМБ;



Райффайзен Банк;



Сенс Банк;



Таскомбанк;



Укргазбанк;



Укрэксимбанк;



УкрСиббанк;



Универсал Банк.



Перечень утвержден решением правления Национального банка от 11 июня 2026 г. № 178-рш «Об определении системно важных банков».

В НБУ отметили, что обновленный список будет использоваться при осуществлении банковского надзора.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк утвердил Положение об установлении повышенных значений пруденциальных нормативов для банков Украины. Документ направлен на дальнейшее приближение банковского регулирования Украины к законодательству Европейского Союза.

Документ предусматривает возможность установления Национальным банком повышенных требований к достаточности капитала и ликвидности в зависимости от профиля риска конкретного банка и результатов надзорной оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Справка Finance.ua:

Системно важный банк — это банк, деятельность которого оказывает влияние на стабильность всей банковской системы.

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки и осуществляет усиленный надзор за ними. Особое внимание регулятора к деятельности системно важных учреждений необходимо для сохранения финансовой стабильности.



Ненадлежащее функционирование или банкротство СВБ может нанести ущерб финансовой системе и негативно повлиять на экономику в целом.



Регулятор осуществляет усиленный надзор за СВБ и устанавливает для них дополнительные требования, чтобы снизить вероятность их банкротства.



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