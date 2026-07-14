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Трамп поддержал санкционный законопроект против россии, над которым работал Линдси Грэм

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Линдси Грэм
Линдси Грэм
Президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против россии, одним из главных инициаторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм.
Об этом сообщил представитель Белого дома, передает CNN.
Поддержка со стороны президента прозвучала через несколько дней после неожиданной смерти Грэма, что, вероятно, дополнительно упростит прохождение документа через Конгресс. Над продвижением законопроекта сенатор от Южной Каролины работал несколько лет.

Администрация США согласовала поддержку документа

Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блументаль ранее заявляли, что администрация США готова поддержать законопроект. В пятницу они сообщили о достижении договоренности после продолжительных переговоров. Однако тогда оставалось непонятным, поддержит ли документ лично Дональд Трамп, поскольку ранее президент неоднократно критиковал законопроект и настаивал на большей свободе действий по введению санкций.
Отвечая в понедельник вечером на вопросы журналистки CNN Кейтлан Коллинз о том, планирует ли он подписать законопроект, Трамп заявил: Да, мы это обсуждаем. Мы очень скоро примем решение по этому поводу".
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Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что Белый дом тесно сотрудничал с Линдси Грэмом по этому законопроекту.
«Для этого понадобится поддержка демократов и республиканцев в Сенате, но я надеюсь, что мы сможем этого добиться», — сказал он.

В Сенате готовятся к финальному голосованию

В отдельном интервью Ричард Блументаль сообщил, что намерен обсудить с Джоном Туном завершающие приготовления к принятию законопроекта, а также сроки его рассмотрения.
Кроме того, сенаторам необходимо определить нового представителя Республиканской партии, который станет главным соавтором документа вместо Линдси Грэма.
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Что предусматривает законопроект

Санкционный пакет откроет для Дональда Трампа возможность внедрять высокие пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ. Такие меры должны усилить экономическое давление на Москву на фоне войны россии против Украины.

Что известно о смерти сенатора Грэма

За несколько дней до смерти Грэм посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что согласовал санкционный пакет с администрацией Трампа.
Сенатор скончался 11 июля в своем доме на Капитолийском холме после «непродолжительной и внезапной болезни», сообщил его офис. Согласно предварительному заключению судмедэкспертизы, причиной смерти мог стать разрыв аорты, вызванный артериосклерозом. Окончательные выводы будут сделаны после завершения дополнительных экспертиз.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
СанкцииСШАТрамп
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