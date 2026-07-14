В рф приняли закон, чтобы искусственно сдержать массовые банкротства Сегодня 22:14 — Мир

Госдума рф во втором чтении одобрила масштабную реформу корпоративного банкротства, которая должна заменить ликвидацию предприятий механизмами реструктуризации долгов.

Несмотря на формальные лозунги о сохранении рабочих мест, поспешное продвижение закона совпало с резким ухудшением финансового положения российского бизнеса. как Кремль пытается искусственно сдержать лавину неплатежеспособности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Российские власти фактически признали полный провал действующей системы оздоровления бизнеса. В течение 2025 года внешнее управление в рф применили только по 51 делу, а финансовое оздоровление вообще в восьми случаях.

Реабилитационные процедуры составляли менее 1% всех корпоративных банкротств, в то время как абсолютное большинство процессов завершалось полной распродажей имущества и ликвидацией юридических лиц.

Новый закон вводит единую процедуру реструктуризации вместо нескольких старых инструментов. Она позволит компаниям заключать досудебные соглашения и утверждать планы погашения задолженностей.

В то же время для должников будут действовать жесткие ограничения:

запрет на привлечение новых кредитов без согласия антикризисного управляющего;

блокирование любых финансовых сделок со связанными структурами;

новый механизм продажи крупных активов с гибким снижением цены в процессе торгов.

Діло По материалам:

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