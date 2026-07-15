Крупнейший в мире паровоз весом 544 тонны проедет через десятки городов Сегодня 18:00 — Мир

Крупнейший в мире паровоз весом 544 тонны проедет через десятки городов

Самый большой в мире действующий паровоз совершает путешествие через всю территорию США, пишет Smithsonian Magazine.

Речь идет о локомотиве Big Boy № 4014. Его длина — 41 метр, а вес достигает примерно 544 тонны. В этом месяце гигант проехал через исторический парк Велли-Фордж в Пенсильвании — колокола звонили, а паровой гудок ревел по всей округе.

«Это было зрелищно. Когда он засвистел прямо возле нас, казалось, что звук проходит насквозь тебя», — поделился впечатлениями очевидец происшествия.

Путешествие локомотива приурочено к 250-летию США. Поезд уже проехал в Филадельфию 4 и 5 июля, а дальше его маршрут пролегает через Огайо, Индиану, Иллинойс, Миссури, Канзас и Колорадо. В конце месяца гигант вернется домой — в Вайоминг.

Управляет поездом машинист Эд Диккенс, старший менеджер подразделения исторических локомотивов Union Pacific.

Он рассказал: «Здесь все управляется вручную, ничего автоматического нет. Каждый звук, каждое движение контролируется человеческими руками. Это просто технологии 1940-х — по-своему очень чистые».

Когда Big Boy проезжал через западную Пенсильванию, вся команда в кабине работала в берушах и защитных очках, потому что топка накалялась до очень высоких температур. А из-за громкого шума машинисты общались между собой жестами.

Этот локомотив — одна из 25 моделей серии Big Boy, возивших грузы через горы Уосатч между Юта и Вайомингом. Спроектировала их компания Union Pacific, а производила American Locomotive Company в 1941—1944 годах. Благодаря дополнительным колесам и мощным цилиндрам, эти машины могли тянуть 120 вагонов весом 3800 тонн со скоростью 40 миль в час.

Сегодня из 25 локомотивов серии уцелело всего восемь, и только один из них — № 4014 — до сих пор способен двигаться. Поезд вышел на пенсию в декабре 1961 года, преодолев более миллиона миль. В 2013 году Union Pacific выкупила локомотив у музея RailGiants в Калифорнии и приступила к масштабной реставрации.

В 2019 году, к 150-летию первой трансконтинентальной железной дороги, Big Boy № 4014 снова вступил в строй. Теперь он совершает свое первое путешествие через всю страну — от побережья до побережья.

«Думаю, могу говорить за всех нас: это путешествие всей жизни. Толпы, которые выходят встречать этот локомотив, насчитывают миллионы людей. И это миля за милей искренних эмоций, на которые просто прекрасно смотреть», — признался машинист Диккенс.

УНІАН По материалам:

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